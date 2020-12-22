Katip nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Katip olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Katip sözlükte erkek yazman şeklinde tanımlanan bir kavramdır.

Katip Nedir?

Katip genel bir anlam ve tanım ile yazı işleri ile uğraşan bir meslek grubudur. Sözlükte erkek yazman şeklinde tanımlanmaktadır. Genel olarak adliyelerde çalışan bir meslek grubudur. Adliyenin yanı sıra resmi devlet kurumlarında da mesleklerini icra ederler.

Genel olarak mahkemelerde görülen davalarda yazılıp kayıt edilmesi gereken şeyleri yazarlar. Bunun yanında idari duruşmalarda ki yazı işlerden de bu meslek grubu ilgilenir. Bunun yanına resmi kurumların yazı işlerini de koyabilmekteyiz. Aynı zamanda devletin mahrem şeyleri de yazı işleri ile ilgilendiğinden dolayı katip tarafından bilinir. Bu nedenle bunların gizli tutulmasına, kalmasına karşı da sorumluluğu olan bir devlet memurudur.

Katip Ne İş Yapar?

Katip mahkemelerin, idari duruşmaların ve resmi kurumların yazı işleriyle ilgilenir. Örneğin bir duruşmada hakim bazı kararlar verir ve sözlerde bulunur. Katip bu sırada hakimin ağzından çıkan her türlü cümleyi yazıya geçirmek ile görevlidir. Veya bir duruşma da katibin yazdığı yazılardan hakimin okumasını istediği yerleri okuması da görevleri arasındadır. Diğer kurumlar için de aynı işleve sahiptir. Yazı ile ilgili konularını buraların da katip halletmektedir. İki kurum arasındaki yazışmalar buna örnektir. Aynı zamanda bu yazı işlemlerindeki gizlilikten de katip sorumludur.

Katip Nasıl Olunur?

Katiplik için başvuran kişileri Adalet Bakanlığı bu kişileri sınavlara tabi tutar. Bunun için bu sınava gireceklerin lise mezunu olması gerekmektedir. Tabi olunan sınavlar uygulamalı bir şekilde yapılan klavye sınavı ve sözlü bir şekilde yapılan mülakattan oluşmaktadır. Bunu geçen kişiler katip olmaya hak kazanmış sayılırlar.

Katip Olma Şartları Nelerdir?

Katip olabilmenin ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktadır. Bunun sebebi bu mesleği icra edecek kişinin devletin gizli işlemlerini bilecek olmasıdır. Aynı zamanda bu kişilerin lise mezunu olma şartları vardır. 35 yaşını dolduran kişiler katip olamayacaktır. Bunun yanında askerlik görevini yapmış olması gerekir.

Kamu Personeli Seçme Sınavına girme zorunlulukları ve bu sınavdan 100 üzerinden 70 almaları gerekmektedir. Aynı zamanda bu kişiler devlet kurumlarında çalışacaklarından dolayı adli sicil kayıtlarının temiz olması gerekmektedir. Herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olmaları lazım gelir.

Katip Görevleri Nelerdir?

Katibin çeşitli görevleri mevcuttur. Bunların içinde hakimin isteği üzerine yargılamanın kısımlarını okumak vardır. Mahkemelerde hakimin ağzından çıkan her sözü kayıt altına alırlar. Mahkeme salonlarının ifade alınan noktalarında resmi olarak görev almaktadırlar.

Ses ve kayıt cihazlarında var olan kayıtlı sesleri dinlemek ve bunları kayda geçirmek ile de görevlidirler. Duruşmalarda eğer işitme engelli bir sanık veya tanık gibi kişiler bulunuyorsa bunlara gerekenleri işaret dili ile anlatmakla görevlidirler. Aynı zamanda duruşma sırasında sesi az çıkan kişilerde söylediğini yüksek bir biçimde söylemesi için uyarmak ile görevlidirler.

Katip Maaşları Ne Kadardır?

Katipler birer devlet memuru olarak görev almaktadırlar. Hizmetleri bu yöndedir. Maaşları ise 2500 ile 4000 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu değişiklik bulunduğu kuruma, bulunduğu makama göre farklılık göstermektedir.

Katip İçin İş İmkanları Nelerdir?

Katipler için devlet kurumlarında, adliyelerde, resmi kurumlarda görev alma gibi iş imkanları mevcuttur. Örneğin not tutma, kayıt altına alma gibi işlemler katibin bu kurumlarda yapması gereken görevleri arasında bulunmaktadır.