Kat mülkiyeti nedir ve nasıl alınır? Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark

Kat irtifakı kısaca, olarak “arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkı” olarak tanımlanır. Tapu türleri arasında kat irtifakı tapusu, arsa tapusu ve kat mülkiyeti tapusu şeklinde önemli bir ayrıma girer. Kat irtifakı tapusu, bir ara form olarak görülür.

Kat Mülkiyeti Nedir ve Nasıl Alınır?

Kat mülkiyeti, tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskan belgesinin alınmış olması gerekir. İskan belgesi diğer adı ile yapı kullanım belgesi olarak da adlandırılabilir. Daire, mağaza, depo ya da kat gibi bağımsız bölgeler için alınan kat mülkiyeti, tamamlanmış bir inşaat olması gerekir.

Kat mülkiyetinin alınacağı taşınmazın bağımsız bir yapı olması, kat mülkiyeti türü için zorunluluk taşıyan bir başka faktördür. Kat mülkiyetine sahip olmak için en önemli şart, yapının inşaatının tamamlanmış olmasıdır. Bunun yanında bahsedilen bölümlerin mutlaka bağımsız yapılmış olması ve ana yapının da kâgir olması şarttır.

Kat Mülkiyeti ile Kat İrtifakı Arasındaki Fark

Tapu türleri arasında arsa tapusu, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tapusu şeklinde bir ayrıma gidilir ve kat irtifakı tapusunun bir ara formu olduğu görülür. Arsa tapusunda herhangi bir inşaat bulunmaz. Kat irtifakı tapusu için inşaatın başlanmış ama tamamlanmamış olması gerekir. Kat mülkiyeti tapusunda da tamamlanmış bir inşaat vardır. Kısacası, inşaat süresinde geçerli olan kat irtifakı, geçici bir süre için alınan bir belgedir.

İnşaat sırasında kat irtifakı alınır ve inşaat tamamlandığı zaman da kat mülkiyetine çevrilir. Ama bu çevrim işleminde kat sahipleri değil de müteahhitler rol oynar. Müteahhitlerin belediyeye iskan ruhsatı ile başvuru yapmış olması sonucunda bir dilekçe vererek kat sahibi, bu dilekçe ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurur. Bazı prosedürlerin aşılması sonucunda kat mülkiyeti tapusu elde edilir.