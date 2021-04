Kastamonu plaka kodu kaçtır? Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri

Kastamonu ili 37 numaralı bir plaka koduna sahip ilimizdir. Bu ilimiz Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır.

Kastamonu Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkeler de varlık gösteren her oluşum birbirine bağlantılı olarak oluşum göstermektedir. Türkiye'de var olan her il, Türkiye'ye bağlıdır. İlçeler de illere bağlıdır. Bunun yanında ilçelerin içinde mahalle, kasaba ve köy gibi oluşumlar da bulunmaktadır. Bu bağlamda her ilin de yani toplan Türkiye'de bulunan 81 ilin içerisinde Kastamonu'nun plaka kodu 37 olmakta bunun yanı sıra ilçelerinin de kendilerine has plaka harfleri bulunmaktadır.

Kastamonu ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Kastamonu ili toplam 20 tane ilçeye sahip bulunmaktadır. Bu 20 ilçenin her birisi kendilerine ait plaka harfleri almaktadır. Bu plaka harflerinin başında Kastamonu'nun plaka kodu olan 37 bulunmaktadır. Plaka harfleri aynı zamanda bir aralık da teşkil etmektedir.

Kastamonu Merkez ilçesi plaka harfleri:

AC - AF arası, AH,

AK - AZ arası, D,

DA - DT arası,

DV - DY arası,

EA, EH - EL arası, FA, M, PA, PC, PF, PD, PE, PK, PN, PP, PR, PH,

Abana ilçesi plaka harfleri:

AB, AG, AJ

T harfleriyle başlayanlar.

Tosya ilçesi plaka harfleri: DU, DZ, EE,

ER - EU,

KA - KZ arası,

M ve T harfleriyle başlayanlar.

İnebolu ilçesi plaka harfleri:

EC, EN - EP arası,

M, NA ve T harfleriyle başlayanlar.

Taşköprü ilçesi plaka harfleri:

ED, EF, EV - EZ

LA - LZ

T ve S harfleriyle başlayanlar.

Cide ilçesi plaka harfleri:

FC - FZ

M ve T harfleriyle başlayanlar.

Azdavay ilçesi plaka harfleri: G, M

RA - RZ

T ile başlayanlar.

Küre ilçesi plaka harfleri:

GA ve GZ aralığında