Kas Hücresi Nedir Ve Organelleri Nelerdir? Kas Hücresi Kaç Kromozomdur

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Kaslar vücutta yer alan en önemi yapılardan bir tanesini oluşturmaktadır. Kasların çok sayıda işlevi ve özelliği bulunmaktadır.

Kas Hücresi Nedir?

Kas hücresi ya da miyosit, kas dokusunu meydana getiren bir hücre türüdür. Uzun, boru şekilli hücreler olan kas lifleri, esasen miyoblast ismi verilen hücrelerden miyogenez isminin verildiği -bir süreç ile oluşmaktadır. Kalp kası, düz kas ve iskelet kası dahil olmak üzere farklı özelliklerinde türleri bulunmaktadır. Kimi kaynaklarda kas lifi ya da kas teli olarak adlandırmasının kalp ile iskelet kasını meydana getiren çizgili kas dokusu için kullanıldığı belirtilmiş olsa da, başka kaynaklarda ise "kas lifi", "kas hücresi" ya da "miyosit" kelimelerinin eş anlamlısı şeklinde düz kas için de kullanılmaktadır. Kalp kası hücreleri, kalbin mevcut odacıklarının duvarlarını meydana getiren ve çekirdekleri hücrenin tam merkezinde yer alan hücrelerdir. İskelet kası hücreleri, vücudun desteklenmesini sağlamaktadır ve hareketleri gerçekleştirmektedir. Hücre çekirdeği mevcut hücrenin sınırına doğru, merkezi olmayan bir yerde ya da konumda bulunmaktadır.

Kas Hücresi Organelleri Nelerdir?

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Hücre içinde birtakım özelleşmiş nitelikteki yapı birimleri bulunmaktadır. Bu yapı birimleri ise organel olarak isimlendirilmektedir. Organeller; sitoplazmada yer alan hücre beslenmesi ve solunumu boşaltımı gibi farklı özellikleri olan yapı birimleri ifade etmektedir. Hücre organelleri; , ribozom, lizozom, endoplazmik retikulum, kloroplast, mitokondri, sentrozom, koful ve golgi cisimciği olarak sıralanabilmektedir.

Kas Hücreleri Kaç Kromozomludur?

Kas hücrelerinin kaç kromozomlu olduğu konusuna bakıldığında diploit olan hücrelerde bir diğer deyiş ile 2n olan vücut hücrelerinde insanın bir vücut hücresinde yer alan kromozom sayısı; 2n=46 tane olarak ifade edilmektedir. Bu durumda 23 çift kromozom bulunmaktadır.

Kas Hücrelerinin Özellikleri Nelerdir?

Kasılabilme hareketi, protoplazmanın en önemli fonksiyonlarından birisidir ve neredeyse bütün hücre türlerinde çeşitli oranda görülmektedir. Ancak kas dokusu hücrelerinde bu nitelik fazlasıyla gelişmiştir. Kas, kimyasal nitelikteki enerjiyi kasılma ve gevşeme yolu ile mekanik bir işe dönüştürebilen özelleşmiş bir doku olmaktadır. Kas hücrelerine esas olarak miyosit (kas iplikçikleri) ismi verilmektedir. Bu hücrelerin içerisinde kasılıp gevşeme niteliğini gösteren ince ve ipliksi sitoplazmik proteinler mevcut halde bulunmaktadır. Bunlara ise miyofilament adı verilmektedir. Miyofilament topluluklarınaysa miyofibril ismi verilmektedir. Kas sitoplazmasına genel olarak sarkoplazma denir. Kas zarına sarkolemma, kas mitokondrisine sarkozom ve ER’na ise sarkoplazmik retikulum adını almaktadır.

Kas Dokusu Türleri Nelerdir?

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Kas dokusu kendini meydana getiren kas iplikçiklerinin fizyolojik, morfolojik fonksiyonlarına ve vücut içerisindeki dağılımına göre üç çeşit olmaktadır. Bunlar ise çizgili kas, düz kas ve kalp kası şeklinde ifade edilmektedir. Düz kas dokusu, mekik biçiminde olan, tek çekirdek taşıyan ve aynı zamanda çizgilenme özelliği göstermeyen hücrelerden oluşmaktadır. Otonom sinir sistemi tarafından sinirlendirilmiş olan düz kasların yer aldıkları dokularda istem dışı hareketler yapılmaktadır. Düz kas dokusu organizma içinde dağınık ya da gurup olarak bulunabildiği gibi, genelde iç organların mevcut duvarlarını tabakalar şeklinde çevirmektedir. İskelet sisteminin üstünü örten ve istek ile yapılan hareketlerden yükümlü olan kaslar ise çizgili kaslardır.