Karum nedir ve ne için kullanılır? Tarihte ilk karum nerede ve nerede kurulmuştur

Günümüzde duyduğumuz birçok kelime bizlere yabancı gelmektedir. Tarihte yaşamış olan topluluklar bu kelimeleri sıklıkla kullanmışlardır. Karum'da bunlardan birisidir. Günümüzde yaygın olmasa da tarihte çok kullanılan bir kelime olmuştur. Zaten karum hakkındaki bilgileri öğrendikten sonra aslında bildiğiniz bir kelime oluğunu göreceksiniz.

Karum Nedir?

Karum, tarihte kullanılmış olan ticaret merkezlerine verilen bir isimdir. Asur Devleti'nin konuştuğu dile göre karumu değerlendirdiğimiz zaman liman ve rıhtım olduğunu görmekteyiz. Buna göre baktığımızda karum adı verilen yerlerde önemli bir ticaret yapısı olduğu düşünülür. O yüzden tarihi açıdan karumların önemi bir hayli fazladır.

Tarihin inceleme alanı çok geniş olduğu için karum adı verilen ticaret alanları oldukça değer kazanmış oluyor. Araştırmalara konu olan bu yerler, dönemin toplulukları hakkında önemli bilgiler edinilmesine yardımcı olmuştur. Karum adı verilen yerlerin bir ticaret merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Durum böyle olunca yaşamın önemli parçalarından birisi olarak karum dikkat çeker.

Karum'u kullanan en önemli devlet Asurlular'dır. Asur Devleti için karumların önemi oldukça fazlaydı. Çünkü, bu yerler tam anlamıyla bir ticaret merkeziydi. Karum olarak adlandırılan yerler için Asur Ticaret Kolonileri demekte doğru bir ifade olur. Buradan anladığımıza göre tek bir karum yoktu. Yani çok sayıda ticaret merkezi olması gerekmekteydi.

Karum Ne İçin Kullanılır?

Karum'un kullanılma amacı genel olarak ticaret amaçlıydı. Bu yerlerde önemli şekilde ticaret yapılmaktaydı. Bu ticaret çok önemli bir geçim alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tabi, bu ticaret dönemin şartlarına uygun bir şekilde yapılmaktaydı. Yani bugünle geçmişin arasında birçok fark olabilir. Bu açıdan karum adı verilen alanlar dönemine göre vazgeçilmez yerlerden birisi olmayı başarmıştır.

Ticaret alanları zamanla yaygınlaşarak koloni halini almıştır. Bu koloniler dönemin temel yapısını oluşturmuştur. Karum adı verilen yerler kentlerin yakınlarında bulunurdu. Bunun amacı ise daha korunaklı olmaları için bu şekilde yapılmıştır diye yorumlanabilir. Tabi o zamanki topluluklar bu yerleri farklı amaçlar içinde kentin yakınlarına yapmış olabilir. Tarihi araştırmalar genellikle doğru sonuçlar ortaya koysa da zaman zaman yanılmalar olabilir.

Tarihte İlk Karum Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur?

Asurlular, bulundukları konumdan dolayı ticaretin önemli noktalarından birisinde bulunmaktaydı. İpek ve baharat yollarına yakın olan Asurlular için ticaret kolonileri kurmak kaçınılmaz bir durum olmuştur.

Tarihte İlk karum, Kaniş adı verilen bölgede kurulmuştur. Bu bölgenin günümüzdeki yeri ise Kayseri'de bulunmaktadır. Kültepe olarak bilinen bu yerde birçok arkeolojik kazı yapılmıştır. O yüzden bu bölgenin önemi oldukça fazladır. Ticaret kolonileri sayesinde büyük bir mücadele ortaya çıkmıştır. Bu mücadele dolayısıyla sömürgecilik benzeri durumların ortaya çıktığı söylenebilir. Asurlular'da her zaman için bulundukları bölgeyi kontrol altına tutmaya çalışmışlardır. Yani karum adı verilen yerler önemle korunan yerlerin başında gelmiştir.

Tarihte kurulan ilk karumun M.Ö 2000'li yıllara dayandığı düşünülmektedir. Oldukça eski bir kültüre sahip olan bu ticaret merkezleri bulunduğu dönem için vazgeçilmez alanlardan birisi olmuştur. Günümüzde ise çok önemli bilgilere ulaşılması açısından karumların değerli olduğunu söyleyebiliriz.

Kültepe olarak bilinen yerde yapılan çalışmalar hala devam etmektedir. Günümüzden uzun bir zaman öncesine dayanan bu ticaret merkezinin bir konaklama yeri olarak kullanıldığıda bilinmektedir. Ticaret amacı ile kurulan bu merkeze gelenler burada hem ticaret yapabiliyor hem de konaklayabiliyordu.