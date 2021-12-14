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Karton pankartlarla milyonlara ulaşıyor

#Öğrenci Sesi Karton#Seth#Dude With Sign
Karton pankartlarla milyonlara ulaşıyor
Seda Nur BAŞPINAR

Teknolojinin hayatın bir parçası haline gelmesiyle birlikte artık öğrencilerin de dertlerini sosyal medyadan duyurduğuna sıklıkla şahit oluyoruz. Ancak bu kez öğrencilerin sesi geleneksel bir yöntemin günümüz iletişim teknolojileriyle bir araya gelmesi sonucunda çok daha büyük bir kitleye ulaşıyor. İzmir’de bir üniversite öğrencisi karton pankartlarını sosyal medyada paylaşarak milyonlarca kişiye ulaştı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü öğrencisi Furkan Çelik, kartona yazdığı cümleleri ‘Öğrenci Sesi Karton’ adlı hesaptan paylaşarak üniversitelilerin sesi oldu.

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Furkan Çelik, hemen her üniversitelinin aklından geçen günlük küçük sorun ya da mutlulukları karton pankartlara yazarak paylaşmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor:

HEM KENDİMİN HEM HERKESİN SESİNİ DUYURMAK İSTEDİM
“Kendi sesimi duyurduğumda bunun aynı zamanda herkesin sesi olması lazımdı. Üniversitelilerin diline pelensek olduğunu düşündüğüm cümleleri, sıkıntıları kartona yazarak elimde tutarak kampüste fotoğraflar çektim ve paylaşmaya başladım. ABD’de Seth isimli bir adam ‘Dude with Sign’ (Tabelalı Adam) isimli sosyal medya hesabında benzer paylaşımlar yapıyordu, aslında ondan esinlendim. Her öğrencinin sıklıkla aklından geçirdiğini düşündüğüm cümleleri kartona yazdım ve paylaşmaya başladım. Herkese hitap edebilecek içerikleri buldum. Zamanla 6 milyon kez görüntülenen paylaşımlar oldu. Çünkü herkes kendinden bir parça bulmaya başladı. ‘İç sessimiz oldun’ gibi geri dönüşler almaya başladım. Geri dönüşlerin içinde az da olsa ‘Gençlik bitmiş, bu mu sesinizi duyurma şekliniz’ diyenler de oldu. Benim öğrenci olarak sokakta kalmışlığım bile oldu, burs çıkmadı, yurt çıkmadı. Dışarıdan değil içeriden gözlemciyim yani ve yalnız olmadığını biliyorum. Şöyle örnek vereyim; bu yazıları hazırlamak için kartonları sağdan soldan, çöp konteynırlarının kenarından buluyorum, birebir yaşadığım şeyin dışa vurumu aslında. İyi şeylerin de kötü şeylerin mizahla ele alınabileceğini düşünen bir insanım. Üniversiteli olarak yaşadıklarımızı mizahi olarak ele almanın tüm bunları daha görünür kılacağını düşündüğüm için böyle bir şey yapmaya karar verdim.”

AMERİKALI SETH KİMDİR?
ABD’nin New York şehrinde yaşayan ve kendisini Seth isimiyle tanıtan kişi 2019 yılında ‘Dude with Sign’ adlı sosyal medya hesabından herkesin içinden geçen ama ifade etdilemeyen davranışları pankartla protesto etmeye başladı. Sosyal medyada 7,7 milyon takipçisi olan Seth’in protestoları arasında yer alanlardan bazıları şöyle: ‘Yemeğinizin fotoğrafını çekmenize gerek yok’, ‘Dinlemediğiniz müzik gruplarının tişörtlerini giymeyi bırakın’, ‘Köpeğinizin sosyal medya hesabının olmasına gerek yok’

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#Öğrenci Sesi Karton#Seth#Dude With Sign

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