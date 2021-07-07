Karter Nedir, Ne İşe Yarar? Arabada Karter Neden Yağ Kaçırır?

Otomobil parçalarının her birinin görevi vardır. Her araç modelinin parçası farklıdır. Karter de araç dünyasında motorun alt kısmında yer alan bir parçadır ve motorun dış etkenlerden korunmasını sağlayan ve aynı zamanda motor yağının soğutulmasında etkili olan bir parçadır.

Karter Nedir?

Motordaki yağın depolanmasında ve aynı zamanda soğutulmasında etkili olan karter, motor sisteminin en önemli parçalarından biridir. Motor bölümündeki krank mili ve diğer bölümleri kapatarak dış etkenlere karşı korumaktadır. Karter çelikten yapılır ve alt kısımda meydana gelen sürtünmelere karşı oldukça dayanıklıdır. Çarpma, sürtme ve benzeri etkenlere karşı çelik yapısı oldukça dayanıklı özelliklere sahiptir.

Karter Ne İşe Yarar?

Karter motorun hemen altında ön iki tekerleğin arasında yer alır ve çeliktendir. Yağı soğutan ve depolayan karterin diğer bir görevi ise yağı motor parçalarına iletmesidir. Karterdeki pompa aşağı inen ve soğuyan motorun diğer parçalarına gönderir. Bu şekilde motorda meydana gelebilecek sürtünmenin önüne geçilmiş olur. Aracın motorunu muhafaza eden karter paslanmaz ve dayanıklı özelliklere sahiptir.

Yağ değişimi işleminde de karterin rolü vardır. Karterin alt kısmındaki tapa açılır ve kullanım ömrünü tamamlamış olan yağ aşağı boşaltılır. Kirli yağın boşaltılmasının ardından yeni yağ motorun üst kapağından motora boşaltılır. Yağ değişimi esnasında filtre değişimi unutulmamalıdır. Filtre yağdaki küçük mekanik parçaları ve tortuları süzer ve bu şekilde motoru korur. Motorun zarar görmemesi için filtre sistemi hayati öneme sahiptir.

Yeni yağın kartere inmesi için motor 15 dakika çalıştırılır ve bu şekilde yağ motor sisteminin en ücra köşesine ulaşır. Karterde yağ dolaşımı esnasında çalkalanmayı önleyen özel bölmeler yer almaktadır. Çalkalanmayı önleyen bu bölüm pompanın rahat bir şekilde çalışmasını sağlar. Motor sistemi karterdeki soğumuş yağ sayesinde rahat çalışır ve aşınma meydana getirmez.

Araç seyir halindeyken alttan fırlayan taşlar veya aracın altına sürtebilecek sert cisimler karter koruma muhafazası ile engellenir. Koruma muhafazası olmayan araçlarda motor zarar görebilir. Sökme işlemlerinde motorun soğuması gerekir. Alt kısımdaki civatalar söküldüğü zaman karter kolaylıkla çıkar. Karterin çevresindeki sıvı conta sökme işlemi sonrasında sıyrılır. Karter yeniden takılacağı zaman yeni sıvı conta sürülür ve montaj işlemi gerçekleştirilir. Sıvı conta yüksek ısılara dayanıklıdır ve yağın sızmasını önler.

Arabada Karter Neden Yağ Kaçırır?

Otomobilin alt kısmında yer alan karter zaman zaman yağ kaçırabilir. Genellikle karterin delinmesi veya karterin çevresinde bulunan sıvı contanın eskimesi yağ kaçağına neden olur. Bazı durumlarda tapanın eskimesi karter yağ kaçağına neden olabilir. Bu gibi durumlarda usta yeni karter alımını uygun görebilir. Tapanın değişmesi tapa kısmında meydana gelen kaçakları sorunsuz bir şekilde önlemektedir. Markaya göre değişen karter sistemi, farklı tapa sistemine sahiptir.

Karterde kaçak, delik veya tapa arızası yoksa ve buna rağmen kaçak var ise karter havalandırma bölümü kontrol edilmelidir. Bu bölümde meydana gelen arızalar da karter sisteminde sızıntıya neden olabilmektedir.

Karter Arızalarında Ne Yapılmalıdır?

Motorun yağını muhafaza eden ve motora yağ pompalayan bu bölüm önemlidir. Karterin delinmesi veya yağ kaçırması durumunda motor çalıştırılmamalıdır. Motorun yağ ihtiyacını karşılayan bu bölümün en kısa sürede tamir edilmesi gerekir. Tamir işleminde önce karterdeki yağ boşaltılır. Yağ boşaltma işleminin ardından arızalı bölüm tamir edilir. Contadan kaçırıyorsa contaları değiştirilmelidir. Delik veya kırık olan kısımlar tamir edilmelidir. Tamir edilemiyorsa bu durumda yeni bir karter satın alınmalıdır.

Motorun arızalanmasına neden olan delik, çatlak, conta arızası ve tapa arızası uzman ekip tarafından tamir edilmelidir. Arıza durumunda aracın kullanılması durumunda motor parçaları zarar görebilir. Bu nedenle en kısa sürede çekici çağrılmalıdır. Her aracın karter sistemi farklı olabilir. Satın alma işlemlerinde aracın markası ve modeli belirtilmelidir.