Karga Kaç Yıl Yaşar? Kargaların Ortalama Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Diğer türlerine oranla daha zeki kuş türlerinden olan kargaların ortalama yaşam süreleri 8 yıl kadardır. Halk arasında kargaların 200 yıl yaşam süresi olduğu öne sürülen iddialar ise tamamen yanlıştır.

Karga Kaç Yıl Yaşar?

İnsanlar ile birlikte içli dışlı olmasalar da günlük hayatta sıkça karşılaşmış olduğumuz kargalar, bilinen en zeki hayvanlar arasında yer alıyor. Kargaların kaç yaşadıkları ise insanlar arasında büyük bir merak konusudur. Kargalar genel olarak 8 ile 10 yıl arası yaşamaktadır. Günümüze kadar en bir karganın en fazla yaşadığı süre ise 40 yıldır.

Kargaların Ortalama Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Yaklaşık 30 cinsi bulunan kargaların ortalama yaşam süreleri insanlar arasında merak edilmektedir. Kargalar ortalama 8 ile 10 yıl arasında yaşam sürmektedir.