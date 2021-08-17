Kardiyak arrest nedir, nasıl anlaşılır? Kardiyak arrest belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Kardiyak arrest kalpte meydana gelen ciddi bir sorundur. Bu durum aniden gelişebilmektedir. Çok tehlikeli olması nedeni ile pek çok insan kardiyak arrest rahatsızlığı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Kardiyak Arrest Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Kardiyak Arrest durumu, kalbin pompalama işlevini yapmaması sonucunda meydana gelmektedir. Bu durumda büyük arterlerden nabız alınamaması gibi durumlar da söz konusu olmaktadır. Kardiyak arrest durumu, kalp krizini tetikleyici bir durumdur. Bu nedenle de insanların ciddi sağlık problemleri yaşamalarına neden olabilmektedir.

Bu rahatsızlık solunum ve bilinç kaybı ile birlikte ani gelişen sağlık sorunlarının meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle kardiyak arrest yaşayan kişilerde organlar zaman içerisinde görevlerini yapamaz hale gelmektedir. Bu durum çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için hemen bir doktordan yardım almak gerekmektedir.

Output tıp dilinde, organlar ile dışarı atılan madde miktarlarının ifade edilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bunun yanında vücuttan atılan yabancı maddeler şeklinde de isimlendirmek mümkündür. Outputun kardiyak arrest ile bağlantısı ise şu şekildedir. Kardiyak arrest durumunda organlar çalışamaz hale geldiği zaman vücut içerisinde bulunan yabancı maddeler dışarı atılamaz. Bu durumda organlar ciddi bir şekilde zarar görebilmektedir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığı zaman uzman bir doktordan yardım almak çok doğru olacaktır.

Kardiyak Arrest Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Kardiyak arrest, kalbin durmasının ardından vücutta kan dolaşımının kesilmesi anlamına gelmektedir. Bu problem özellikle kalpte ritim bozukluğu olması ile meydana gelmektedir. Oldukça ciddi bir sağlık problemi olarak bilinmektedir. Kardiyak Arrest olmadan önce ve olduktan sonra vücut bir takım sinyaller vermektedir.

Solunumun kesilmesi

Nefes alış verişlerin anormal olması

Göğüste ağrı meydana gelmesi

Bulantı ve kusma meydana gelmesi

Tansiyonda düşüklük

Nefes alamama

Bayılmadan önce sersemlik hissi ile baş dönmesi oluşumu

Kalpte çarpıntı oluşumu

Bu gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka zaman kaybetmeden bir doktora görünmesi gerekmektedir. Bu belirtiler çok kısa sürede hastalar tarafından fark edilebilmektedir. Böyle bir durumda hemen acil 112 aranarak kişilerin yardım istemesi gerekmektedir. Bu durumlar kardiyak arrestten önce görülmektedir.

Kardiyak arrest olmasının pek çok nedeni olabilir. Ancak kesin olarak bir neden söylemek mümkün değildir. Sigara ve alkol tüketiminin bu durumu tetiklediği düşünülmektedir. Fakat hiç sigara ya da alkol kullanmayan kişilerde de bu durum görülebilmektedir. Genetik bir takım sebepler nedeni ile de bu rahatsızlık yaşanabilmektedir.

Kardiyak Arrest durumu kalp krizi değildir. Kalp krizinden sonra oluşan bir durum olarak ifade etmek mümkündür. Kalp krizi sebebi ile kalp durduğunda kan dolaşımı kesilir. Bu durumda organlar görevlerini yerine getiremezler. Özellikle enerjiye en fazla ihtiyacı olan beyin dolaşımın durmasından etkilenir. Bu sebeple kişide çeşitli bilinç kayıpları yaşanabilmektedir.

Kardiyak Arrest durumunda vakit kaybetmeden 112 acilin aranması gerekir. Çünkü kardiyak arrest yaşamadan kısa bir süre öncesinde kişiler bilincini kaybeder. Bunun sonucunda da baygınlık meydana gelir. Hasta yanında bir kimse bulunuyorsa anında müdahale etmesi ve acil servisi araması gerekmektedir.

Uzman doktorların kontrolleri ve çeşitli tetkikler neticesinde teşhis konur ve hızlı bir şekilde tedaviye başlanması gerekmektedir. Buradaki amaç kan dolaşımının tekrar düzenli bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Kalbin tekrar ritmik bir şekilde atması sağlanmalıdır.