Kardeş okula yılbaşı sürprizi

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MEF Okulları Bahçeşehir Kampüsü Öğrenci Yönetim Kurulu’nun “Bir Arkadaşıma Bir Kardeşime” sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi minikleri sevindirdi. Kardeş okul olarak seçilen Hacı Ali Osman Gül Anaokulu öğrencilerine yönelik başlatılan kampanyaya katılan öğrenciler, yeni yıl için kardeş okuldaki öğrencilere hediye aldı.

“İnsanın ana yurdu çocukluğudur ve oyun çocuğun en vazgeçilmez etkinliğidir” ilkesini benimseyen öğrenciler, hiç tanımadıkları 160 minik anaokulu öğrencisini yeni yıla girerken çeşitli oyuncaklarla buluşturdular. Diğer yandan her öğrencinin ayak numarasına göre alınan botlarla da ayaklarının ısınmasını sağladılar.