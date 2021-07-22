Karbüratör Nedir, Ne İşe Yarar? Karbüratörün H Ve L Ayarı Nasıl Yapılır?

Karbüratör, içten yanan benzinli motorlardaki bir parçadır. Motorun içindeki silindirde hava ve benzin yakma işlemi karbüratör tarafından gerçekleştirilir.

Karbüratör Nedir?

Karbüratör, genellikle eski model arabalarda yer alan bir parçadır ve bu araçlarda önemli bir görevi vardır. Eski araçlarda enjeksiyon sistemi olarak kullanılan karbüratör, günümüzde düşük verime sahip olduğu için yeni model araçlarda yer almaz. Bunun yerine, bu araçlarda daha gelişmiş enjeksiyon sistemleri ve yeni teknolojiler kullanılır.

Karbüratör Ne İşe Yarar?

Karbüratörün benzinli motorlarda kullanımı ile hava ve benzin karışımı motor silindirlerine gönderilerek yanar. İçten yanmalı motorlarda ise benzin ve havanın uygun oranlarda karıştırılmasını sağlar. Hava motordaki piston silindirleri tarafından emilir ve karbüratörden geçerken belirli bir miktar benzinle karışır.

Buharlaşan benzin ve hava karışımı silindirlerdeki bujilerden çıkan kıvılcım sayesinde ateşlenir. Emilen hava ve havayla karışacak benzinin oranı karbüratörün bağlı olduğu otomatik sistemler sayesinde ayarlanır. Bu motorlarda karbüratörün arızalanması durumunda, motora benzin gitmez ve araç çalışmaz.

Karbüratörün Görevi Nedir?

Karbüratör, hava borusu ve hava borusuna bağlı bir benzin haznesinden oluşur. Karbüratördeki hava borusu boğaz, boğazın son bölümü ise venturi adını alır. Venturi, motor tarafından çekilen havanın yüksek hız kazandığı bölümdür ve venturide düşük basınç oluşur. Burada oluşan düşük basınç, yakıtın emilerek havayla karışmasını ve silindire gönderilmesini sağlar. Venturi aynı zamanda ana yakıt hattının da açıldığı bölümdür.

Venturiden sonra gaz kelebeği adı verilen bir kısım gelir. Hava ve yakıt karışımı, venturiden sonra bu bölüme gönderilir. Gaz pedalı hareketine bağlı bir çalışma sistemi olan gaz kelebeği, sürücü tarafından ayarlanabilir. Pedala basma oranına göre gaz kelebeğinin açıklığı değişir.

Karbüratör; şamandıra, yakıt devreleri, rölanti vidası, yakıt kesme valfi ve jikleden meydana gelir. Bütün bu parçaların birleşimi, yakıt emisyon sistemi olarak da bilinen karbüratörü ortaya çıkarır. Karbüratör son derece karmaşık bir sistemdir ve araç tarihinde uzun yıllardır kullanılır. Ancak yeni nesil motorlarda karbüratörün yerini daha gelişmiş ve yeni teknoloji sistemler almıştır. Bu nedenle yeni model araçların çoğunda karbüratöre rastlanmaz. Çünkü karbüratör her ne kadar kullanışlı bir sistem olsa da yakıt tasarrufu sağlamaz ve gereğinden fazla yakıt harcanmasına neden olur.

Karbüratörün H ve L Ayarı Nasıl Yapılır?

Motordaki karbüratör revizyon ve bakımının mutlaka yetkili bir serviste yaptırılması gerekir. Aksi halde motorda ve araçta sıkıntılar meydana gelebilir. Motorda herhangi bir bakım yapıldığında karbüratörün de yeniden ayarlanması lazımdır. Bu durumda karbüratör fabrika ayarlarına döndürülür. Karbüratördeki L düşük devir vidası, H ise yüksek devir vidası olarak adlandırılır. Bir karbüratörü fabrika ayarlarına getirirken bu vidaların ayarlanması gerekir.

Karbüratör ayarı yaparken aşağıdaki adımları izleyin:

Öncelikle karbüratör ayar vidalarındaki tapaları çıkarın.

Motoru çalıştırın ve tam gaz yüklenmeden yaklaşık 1 dakika boyunca motoru ısıtın.

Motoru en yüksek devire ulaştırmak için L karbüratör vidasını sıkın.

Devir düşmeye başlamadan motor vidasını sıkmayı sonlandırın.

Motor uygun rolantiye ulaşana kadar T vidasını sıkın. Motor modeline bağlı değişen rolanti seviyeleri için motor kitapçığına göz atabilirsiniz.

Daha sonra L vidasıyla motor devrini düşürün.

Uygun seviyeye gelinde işlemi sonlandırın.

L ve H vida tapalarını kapatın.