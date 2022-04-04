Karanlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Karanlığın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Karanlık kelimesi aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı bir kelime olarak kabul edilmektedir.

Karanlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Karanlık kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler loş, ışıksız, kara, koyu, korkutucu, gizli, saklı gibi kelimeler kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Karanlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Karanlık kelimesinin Türk Dil kurumuna göre eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Bu evin giriş bölümü her zaman ışıksız olmakta.

Kafası içinde loş bir ortamda eski bir lamba aydınlatıyormuş gibi davranıyordu.

Yokluğunda her yer bana korkutucu geldi.

Ders çalışmak için bulunduğumuz ortam yeterince aydınlık değil kap kara idi.

Konser alanında loş bir ortamda ışıklar birden sahnede parlayınca tam bir yıldız olduğunu gördük.

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Dost ile düşman kara günde belli olur.

Dertlerini anlatırken hep gelecekten endişeli ve kara günler şeklinde konuştu.

Mahallede başlayan kavgada olayın ne kadar korkutucu bir ortamda olduğunu anlattılar.

Yaralılar beklerken zaman hep geçmiş koyu havayı değiştirmek için ilerliyordu.

Dost bildiğim ışıksız ortamda gerçek bir ışık olup aydınlatandır.