Karanlık çağ nedir ve hangi dönem yaşanmıştır? Karanlık çağ yılları ve egemen güç

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Karanlık Çağ'da yetişen ünlü filozoflar ve bilim insanları şu şekilde sıralanabilir:

1- Muhyiddin İbnül Arabi 2- Farabi 3- Ockhamlı William 4- İmam Gazali 5- Biruni 6- Johannes Scottus Erigena 7- Sadreddin Konevi 8- Kindi

Karanlık Çağ Dedir ve Hangi Dönem Yaşanmıştır?

Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılış tarihi olan M.S 476 yılında başlamış ve 11. yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam eden dönem Karanlık Çağ olarak adlandırılır. Karanlık Çağ, tanımı sadece Avrupa ülkeleri için geçerlidir. Çünkü aynı dönem İslam ülkeleri için Altın Çağ olarak nitelendirilir. Bunun en büyük nedeni Abbasi Devleti başta olmak üzere birçok İslam devletinin kurulması ve İslam ülkelerinde birçok filozofun yetişmesidir.

İslam dünyası hem felsefe hem de astronomi, matematik ve geometri gibi bilimlerde ilerleme kaydederken Avrupa ülkeleri bilim ve kültür alanında gerilemiştir. Feodalitenin 6. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren güçlenmesi ile birlikte kralların yetkilerinin sınırlanması ve kilisenin güç kazanması bunda fazlasıyla etkili olmuştur.

Engizisyon mahkemeleri, birçok bilim insanını ve filozofu, Hristiyanlığa aykırı davrandıkları gerekçesiyle yargılamış ve içlerinden bazılarını ölüme mahkum etmiştir. Bu da Avrupa'da felsefenin ve bilimin gelişmesine engel olmuştur. Galileo Galilei, kendi yaptığı teleskopla araştırma yapmış ve araştırmalarının sonunda dünyanın şeklinin kare değil geoit olduğunu ispatlamıştır. Ancak engizisyon mahkemeleri tarafından yargılanan İtalyan astronom, daha sonra geri adım atmak zorunda kalmıştır.

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Yaklaşık 45 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanan Justinian Veba Salgını da bu dönemin Karanlık Çağ olarak nitelendirilmesinde etkili olmuştur. O zamana kadar dünya tarihinde görülmüş en büyük salgın olan Justinian Salgını, 1. Veba Salgını olarak bilinir. 541 yılında gerçekleşen Avrupa nüfusunun yaklaşık %30'u ölmüştür. 700 yıl sonra ortaya çıkan 2. veba salgınında ise ölen kişi sayısı 100 milyona yakındır.

Bu çağın Karanlık Çağ olarak nitelendirilmesindeki en büyük etkenlerden bir diğeri ise Haçlı Seferleridir. Batı Roma İmparatorluğunun Anadolu'da kaybettiği toprakları geri almak ve bölgedeki Türk egemenliğini sona erdirmek için başlattığı Haçlı Seferleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu seferlerin sonunda, birçok Avrupa ülkesi ekonomik anlamda güç kaybetmiştir. Halktan alınan vergilerle düzenlenen Haçlı Seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanmış olması, halkın kiliseye olan güvenini sarsmıştır. Bunun sonucunda birçok iç isyan çıkmış ve bu isyanlarda binlerce kişi ölmüştür.

500 yıl süren karanlık çağda, birçok kitabın basılması ve okunması yasaklanmıştır. Özellikle kilise aleyhinde yazılan kitapların yazarları tutuklanmış ve asılarak idam edilmiştir. Bu da uzun yıllar boyunca Avrupa'nın bilim, kültür ve sanat alanında ilerleme kaydedememesine neden olmuştur.

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Ancak Rönesans ve reform hareketlerinden sonra Karanlık Çağ sona ermiş ve Aydınlanma Çağı başlamıştır.

Karanlık Çağ Yılları ve Egemen Güç

Karanlık Çağ yıllarında egemen olan güç kilise ve ruhban sınıfıydı. Ruhban sınıfının başı olan Papa, kraldan daha yetkiliydi. Ülkenin yönetimine dair en kritik kararlar bile Papa tarafından alınırdı.

Feodalite ile yönetilen ülkelerde ruhban sınıfından sonra en imtiyazlı sınıf şövalyelerdi. Savaşlarda üstün başarı gösteren şövalyeler bizzat kral ve Papa tarafından ödüllendirilirdi.