Karaman hangi bölgede, haritada nerede? Karaman ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Eski adı Larende olan Karaman ili Selçuklular döneminde İslamiyet ile tanışmıştır. Cumhuriyet Döneminde Karaman adını alarak 1989 yılında ülkemizin yetmişinci ili olmuştur. Karaman tarihi açıdan büyük bir geçmişe sahip olduğu için hakkındaki pek çok bilgi merak edilmektedir.

Karaman Hangi Bölgede?

Ülkemizde yedi farklı bölge bulunmaktadır. Bulunan bu bölgelerin özellikleri ise birbirinden farklıdır. Bunlardan biriside İç Anadolu Bölgesidir. Karaman ilinin bağlı olduğu bölge İç Anadolu Bölgesidir. İç Anadolu Bölgesinde bulunan Karaman merkezi ise Karaman şehri olmaktadır.

Karaman Haritada Nerede?

Türkiye Haritasına bakıldığı zaman Karaman ilinin İç Anadolu bölgesinde bulunduğu görülmektedir. İlin komşuları Konya, İçel ve Antalya illeridir. İç Anadolu Bölgesinin güney kısmında bulunan karaman iklim ve diğer özellikleri bakımından İç Anadolu Bölgesinin özelliklerini taşımaktadır.

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Karaman İlçeleri

Karaman iline bağlı olan toplamda 6 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar Ayrancı ilçesi, Başyayla ilçesi, Ermenek ilçesi, Kazımkarabekir ilçesi, Sarıveliler ilçesi ve Merkez ilçesidir.

1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişmesi amacı ile alınan karar ile Konya ilinden ayrılmış ve il olmuştur. Karaman Anadolu'da Türkçenin Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından resmi dil ilan edildiği bir yer olmaktadır. İsmi Karamanoğlu Beyliğinin kurucusu Karaman Bey'den gelmektedir. İsmi Laranda olan şehir Cumhuriyet Döneminde Karaman ismini almıştır.

Karaman Haritası

Karaman 37.11 kuzey enlemi ve 33.15 doğu boylamı arasında yer almaktadır. İç Anadolu'nun güney kesiminde yer alan Karaman ili Kuzeyinde Konya, Güneyinde Mersin, Doğu'da Ereğli, Güneydoğu'da Silifke ve Batıda Antalya ile komşu olmaktadır. İlin genel yüz ölçümü 8869 kilometredir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 1033 metre olmaktadır.

Karaman arazisi genellikle düzlüktür. Kuzey kısmında Karadağ, batısında Hacıbaba dağı, güneyinde Orta Toros dağları ve pek çok dağ tepe de bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde ise İbrala deresi, Göksu, Ermenek çayı, Gödek deresi ve Kocadede akarsuları bulunmaktadır. Karaman ilinin kuzeyinde Acıgöl, doğusunda Akgöl bulunmaktadır. Karamanın suni gölleri ise Ermenek çayı, Göksu, Göksu deresi, İbrala ve ayranca barajı olmaktadır.

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Karaman Nüfusu

Karaman nüfusu 2020 yılı verilerine göre 254.919 olduğu bilinmektedir. Nüfus bir önceki yıla göre ise 1i640 artmıştır. Nüfusun 127.829 kişisi erkek, 127.090 kişisi ise kadınlardan oluşmaktadır. Karaman ilinin yüzölçümü 8.924 kilometrekaredir. Karaman ilinde kilometre kareye 29 insan düşmektedir. Bu nedenle Karaman ilinin nüfus yoğunluğu 29 / km2 olmaktadır.

Karaman iline bağlı olan 6 ilçenin yanı sıra 133 mahalle ve 158 köy bulunmaktadır. İlin en büyük ilçesi ve nüfus bakımından en kalabalık ilçesi ise Karaman Merkez ilçesi olmaktadır.

Karaman İklimi

Karaman ilinde genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Genel olarak karasal iklim özelliklerini taşıyan Karam ilinde batı ve güneyinde yer alan vadi tabanlarında yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı özelliği bulunan Akdeniz ikliminin özellikleri de görülmektedir. Yaz mevsiminde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselmektedir. Kışın ise sıcaklıkla -15 dereceye kadar düşmektedir.

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İl içerisinde en fazla yağış kış ve ilkbahar mevsiminde görülmektedir. İklimin karasal iklim ile Akdeniz ikliminin geçiş özelliği taşıdığı bilinmektedir. Yağışın en az görüldüğü ay ise Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Karasal iklim sonucu olarak ilkbaharda yeşeren ve yaz sıcaklarında kuruyan bozkır yani step bitki örtüsü görülmektedir.