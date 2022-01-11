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Karaciğerin görevleri nelerdir? Maddeler halinde kısaca vücutta karaciğerin gerçekleştirdiği fonksiyonlar

#Karaciğer#Vücut#Organ
Karaciğerin görevleri nelerdir Maddeler halinde kısaca vücutta karaciğerin gerçekleştirdiği fonksiyonlar

Karaciğer kesinlikle sağlıklı bir şekilde çalışması gereken çok önemli organlar arasında yer alır. En ufak bir sorun yaratmamalı ve hasar almaması çok önemlidir. Çünkü karaciğerin istenilen şekilde çalışmaması çok önemli sorunlara yol açabilir. Karaciğerin görevleri nelerdir sizler için derledik.

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Karaciğerin en önemli görevi, kan ile besinleri birinden ayırmaktır. Aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan pek çok farklı hormonun düzenli bir şekilde çalışmasına imkan tanır.

 Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

 Süngerimsi bir yapıda olması ile birlikte vücuda giren zehirli besinleri emer ve vücuttan bu besinlerin atılmasını sağlar. Hepatosit hücreleri sayesinde karaciğer besin ve kanı birbirinden ayırmak için hem depolama hem de aktarım için çalışır. Bu hücreler, hayati bir görev yapar ve görevlerini düzenli bir şekilde yerine getirir. Bu sayede karaciğerin pek çok görevini aynı anda yerine getirilmesine imkan verir. Karaciğerin başlıca diğer görevleri ise şunlardır;

Kan ile besinin birbirinden ayrılmasını sağlar,

Hormonların çok önemli bir kısmının karaciğerde salgılanmasına imkan verir,

Safra üretimini sağlar,

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Vücutta besinlerin depolanması için çok önemli bir görev üstlenir, (karbonhidrat, protein ve yağ)

Antikor ile birlikte su üretir,

Kanda yer alan glikozu glikojene çevirir,

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur,

Vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur,

İşlevini yerine getirmiş olan alyuvarları parçalar ve kan üretimine de önemli ölçüde destek olur,

Hormon seviyelerinin düzenlik almasına imkan tanır.

Tüm bu özelliklileri ve karaciğerin vücuttaki görevleri nedeni ile karaciğer, hayati önem taşıyan çok önemli bir organdır.

 Vücutta Karaciğerin Gerçekleştirdiği Fonksiyonlar

 Karaciğer vücutta sağ kaburganın hemen alt tarafında yer alır. Bu noktada ise, ince bağırsak ile birlikte safra kesesine bağlı olarak durur. Aynı zamanda vücudun en ağır organı olma özelliğini taşır. Sağlıklı bir yaşam sürmek ve bunun düzgün şekilde gerçekleştirebilmek için, pek çok farklı görev üstlenir. Özellikle de hormonların salgılanması ile birlikte besin depolanması için önemli bir potansiyel teşkil eder.

 Vücudun sağ kaburgasının hemen alt bölümünde ve diğer organların üstünde, karaciğer yer alır. Hacim olarak da çok büyük olan karaciğer tek seferde çok fazla görev üstlenir. Bu nedenle de mutlaka sağlıklı bir şekilde çalışması gerekir. Bunun için gerekli tüm önlemler alınarak sağlıklı besin tüketimi gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda kesinlikle yağlı yiyeceklerden kaçınılmak gerekir.

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 Karaciğer, sayısız fonksiyonu olan bir organdır. Bu fonksiyonlardan bazıları ise şunlardır;

Albumin sentezi

Protein sentezi

Pıhtılaşma faktörlerinin sentezi

Karaciğer; yağ depolar ve yağ sentezi yapar, yağları metabolize eder.

Karaciğer, karbonhidrat depolar (glikojen), açlıkta glukozun kaynağı olarak görev yapar.

Karaciğer, safra tuzlarını ve safra üretir. Safra, safra yolları ile bağırsağa doğru akar. Safra ve safra tuzları yağ emilimini ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini sağlar.

Karaciğer, vücutta açığa çıkan zararlı maddeleri önemli ölçüde elimine eder. Eliminasyon iki çeşit olur ve metabolize eder. Aynı zamanda parçalar safraya salgılar. Örneğin bilirubin (eritrositlerin parçalanması sonucunda açığa çıkar.) Amonyak proteinlerin parçalanması sonucunda ortaya çıkar.

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Zararlı biyokimyasal ürünlerin detoksifikasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Karaciğer safraya salgılar ya da toksinleri metabolize eder.

Karaciğerde bulunan Kupffer mononükleer fagositik sistemin çok önemli bir parçasıdır. Kupffer hücreleri, karaciğerin mononükleer fagositik sistemin önemli bir parçasıdır. Kupffer hücreleri, karaciğerin makrofajlarıdır. Stellat hücreler ya da stellat makrofaj şeklinde de bilinir. Kupffer hücreleri fagositoz yapar. Patojenlere karşı ise, karaciğer ve sistemik cevapta önemli bir rol alır.

Karaciğer, demirli pigmentlerin atılımında da çok hayati bir rol oynar. 

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#Karaciğer#Vücut#Organ

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