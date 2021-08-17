Kara Halile nedir ve ne işe yarar? Kara Halile otu nerede yetişir ve faydaları nelerdir

Kara Halile bitkisinin yaygın isimleri Chebulic Myroblan, Harada, Harida, Harar ve Haritaki'dir.

Kara Halile Nedir ve Ne İşe Yarar?

Terminalia chebula veya Kara Halile, kalın, siyah ve çatlak kabuğu olan, 30 m yüksekliğe ve 1 m gövde çapına kadar büyüyen tropikal, yaprak döken bir ağaçtır. Yapraklar zıt veya alternatif, oval ve uca doğru sivriltilebilir. Uç sivri uçlarda veya kısa salkımlarda oluşan çiçekler, güçlü, hoş olmayan bir koku yayar ve sarı renktedir. Meyveler sarı ila turuncumsu ve ovaldir. Tohumlar elips şeklindedir.

Kara Halile şifalı bir bitki olarak kabul edilir. Sindirim sistemi sorunlarına, yaralara, diş eti iltihabına, astıma, öksürüğe çare olarak kullanır. Müshil, mide, balgam söktürücü, hemostatik ve toniktir. Daha ileri, antifungal ve antibakteriyel özellikler sergiler. Tohumlar yenilebilir ve yemeklik yağ üretir.

Kara Halile Otu Nerede Yetişir?

Kara Halile, Güney Asya'ya, Hindistan ve Nepal'den doğuya, güneybatı Çin'e ve güneye Sri Lanka, Malezya ve Vietnam'a özgüdür. Hafif (kumlu), orta (tınlı) ve ağır (killi) topraklar için uygundur ve iyi drene edilmiş toprağı tercih eder. Uygun pH; asitli ve nötr topraklar ve çok asitli topraklarda büyüyebilir. Gölgede büyüyemez. Nemli toprağı tercih eder ve kuraklığı tolere edebilir.

Kara Halile Faydaları Nelerdir?

Genel olarak Kara Halile tohumları atıştırmalık şeklinde tüketilmektedir. Badem veya fıstığa benzeyen bir tada sahiptir. Tohumdan yenilebilir bir yağ elde edilir. Ekşi meyveler salatalarda yenir, salamurada muhafaza edilir veya kızartılır. Ayurveda tıbbı için merkezi öneme sahiptir. Uzun zamandır her türlü sindirim sorunu için başlıca çare olarak kabul edilmiştir. Tıbbi özellikleri sayısız deneyde test edilmiştir.

Meyveler, antrakinonlar, tanenler, kebulik asit, reçine ve sabit bir yağ gibi tıbbi olarak aktif bir dizi bileşen içerir. Meyve özleri, oksidatif stres üzerinde önemli inhibitör aktivite ve yaşa bağlı olarak telomerik DNA uzunluğunun kısalması ve dolayısıyla hücresel yaşlanma üzerinde inhibe edici bir etki sergiledi. Ayrıca kardiyoprotektif etki göstermişlerdir. Kara Halilenin faydaları arasında;

Ağız ve diş sağlığı açısından iyileşme,

Sindirim sistemini düzene sokması,

Mideyi rahatlatması,

Yaraların kolayca iyileşmesine katkıda bulunması,

Ağrı kesici özelliğe sahip olması,

Diyabet hastalarında kan şekerini düşürmeye yardımcı olması,

Göz sağlığı için destekleyici bir özelliğe sahip olması,

Antimikrobiyel özelliği ile bakteri ve virüs gibi oluşumların engellenmesi,

Kalp çarpıntılarını sakinleştirici özelliği,

Yüksek ateş sorunlarında düşürücü etkisi olduğu,

Öksürüğe iyi geldiği,

Cilt sağlığına son derece yararlı etkilere sahip olduğu bilinmektedir.

Kara Halile Yan Etkileri Nelerdir?

Kara Halileyi uzun süreli kullanımının güvenliği bilinmemektedir. Bununla birlikte, bitki kan şekeri seviyelerini düşürebileceğinden, kan şekerini düşürücü ilaçlarla birlikte kullanılmasının kan şekerini çok fazla düşürerek zararlı etkileri olabileceğine dair bazı endişeler vardır. Diyabet hastaları Kara Halile için reçete edilenler gibi kan şekerini düşürücü ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzla konuşmanız önemlidir.

Kara Halile Nerede Bulunur?

Triphala formülündeki bileşenlerden biri olmasının yanı sıra, Kara Halile tek başına toz, kapsül ve kuru meyve olarak da satılıyor. Kara Halile meyvesinin kabuğu ve çekirdeği tüketilmemelidir. Kara Halile takviyeleri çevrimiçi olarak, birçok doğal gıda mağazasında ve diyet takviyeleri konusunda uzmanlaşmış mağazalarda satın alınabilir. Dip not olarak Kara Halile hakkında bazı araştırmalar yapılmış olsa da kullanım ve tedavi için henüz çok erken olduğunu bilmek gerekmektedir. Denemeyi düşünüyorsanız öncelikle doktorunuza başvurmanız önem arz eder.