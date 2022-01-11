Kapşon nasıl yazılır? Kapşon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Kapşon kelimesi okunduğu gibi yazılmaz. Bazı kelimeler konuşma dilinde olduğu gibi yazılmaz.

Kapşon Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kapşon kelimesinin anlamı palto, mont, hırka gibi giysilerin arkadan yakasına dikili bulunan külah biçimindeki şapkadır. Kış aylarında oldukça kullanışlı olan kapşon kardan, soğuktan korunmak için en iyi yöntemlerden biridir.

Kapşon Kelimesi Nasıl Yazılır?

Kapşon kelimesinin yazımı oldukça karıştırılan kelimelerden biridir. Kapşon veya kapüşon şeklinde yazımını görmek mümkündür. Kapşon şeklinde yazımı yanlıştır. Kelimenin doğrusunun yazımı kapüşondur. Kapüşon kelimesi 7 harften oluşmaktadır. K harfi ile başlar sonrasında a, p, ü, ş, o ve n harfleri ile devam eder

Kapşon Kelimesinin TDK’ya Göre Yazımı Nasıldır?

Haberin Devamı

TDK’ya göre kapüşon kelimesinin doğru yazımı kapüşon şeklindedir. Türk Dil Kurumu’nda bir kelimenin doğru yazımını ve anlamını bulmak mümkündür. Kapüşon kelimesi dilimize yabancı bir dilden geçmiş ve zamanla Türkçeleşmiş bir kelimedir. Günlük hayatta konuşma dilinde kapşon şeklinde söylense de yazma dilinde kapüşon şeklinde yazılır.