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Kapşon nasıl yazılır? Kapşon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Kapşon nasıl yazılır Kapşon kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçe kelime bakımından zengin olan dillerden birisidir. Zengin olma sebebi ile de birçok yazım kuralı vardır ve dikkat edilmesi gerekmektedir. Türkçe de yanlış yazılan bir kelime farklı kelime ve anlamlara neden olabilir. Bazı kelimeler okunduğu gibi yazılmayabilir. Bu durum Türkçede sık sık karıştırılan bir detaydır. Bu kelimelerden biri de kapşon kelimesidir. Kapşon nasıl yazılır? Kapşon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılımı nedir? Sizler için kapşon kelimesi hakkında merak edilenleri detayları ile derledik.

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 Kapşon kelimesi okunduğu gibi yazılmaz. Bazı kelimeler konuşma dilinde olduğu gibi yazılmaz. 

 Kapşon Kelimesinin Anlamı Nedir? 

 Kapşon kelimesinin anlamı palto, mont, hırka gibi giysilerin arkadan yakasına dikili bulunan külah biçimindeki şapkadır. Kış aylarında oldukça kullanışlı olan kapşon kardan, soğuktan korunmak için en iyi yöntemlerden biridir. 

 Kapşon Kelimesi Nasıl Yazılır? 

 Kapşon kelimesinin yazımı oldukça karıştırılan kelimelerden biridir. Kapşon veya kapüşon şeklinde yazımını görmek mümkündür. Kapşon şeklinde yazımı yanlıştır. Kelimenin doğrusunun yazımı kapüşondur. Kapüşon kelimesi 7 harften oluşmaktadır. K harfi ile başlar sonrasında a, p, ü, ş, o ve n harfleri ile devam eder 

 Kapşon Kelimesinin TDK’ya Göre Yazımı Nasıldır? 

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 TDK’ya göre kapüşon kelimesinin doğru yazımı kapüşon şeklindedir. Türk Dil Kurumu’nda bir kelimenin doğru yazımını ve anlamını bulmak mümkündür. Kapüşon kelimesi dilimize yabancı bir dilden geçmiş ve zamanla Türkçeleşmiş bir kelimedir. Günlük hayatta konuşma dilinde kapşon şeklinde söylense de yazma dilinde kapüşon şeklinde yazılır.

 

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