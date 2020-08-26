Kapitülasyon ne demek? Kapitülasyon nedir? Kapitülasyon TDK kelime anlamı

Günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler eğer anlamı bilinmiyorsa kişi için merak konusu olur. Özellikle kişiler merak duygularına yenik düşerek kelimelerin anlamlarını araştırmaya girişir. Bu kelimelerden bir tanesi de çok sık gündeme gelen ama birçok kişi tarafından ne anlama geldiği bilinmeyen kapitülasyon kelimesidir.

Kapitülasyon Ne Demek?

Birçok mecrada karşımıza çıkan kapitülasyon kelimesi birçok kişi tarafından da bilinmeyen kelimeler arasında yer alır. Çok uzun yıllardır dilimizde bulunan kapitülasyon kelimesi günlük hayatta kullanılan kelimeler arasında yer alır. Kapitülasyon kelimesi özellikle Tanzimat Döneminde Fransızcadan dilimize geçen kelimelerden bir tanesidir. Kökeni Fransızca olan kapitülasyon kelimesi bir ülkede vatandaşların zararını olacak şekilde yabancılara verilen ayrıcalık olarak tanımlanır.

Kapitülasyon Nedir?

Kapitülasyon kısaca kelime anlamı ayrıcalık olarak bilinir. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde ekonomiyi çökerten ve diğer devletlere ayrıcalık verilen anlamlarına gelmektedir. Dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir.

TDK Kapitülasyon Kelime Anlamı

Kapitülasyon çok uzun yıllardır dilimizde bulunan bir kelimedir. Özellikle Tanzimat döneminde batı edebiyatının Osmanlı Devleti'ne girmesi ile birlikte, Fransızca etkisi dilimizde görülmeye başlamıştır. Fransızcadan dilimize geçen kelimelerden bir tanesi de kapitülasyon kelimesidir. TDK’ya göre kapitülasyon kelimesi bir devletin başka devletlere verdiği, ancak devletin vatandaşlarının zararına olan ayrıcalık anlamına gelmektedir.