Kapitalizm nedir? Kapitalist ne demek? Kapitalizm nasıl ortaya çıkmıştır? Kapitalizm ve tarihi hakkında bilgi

Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olması ile birlikte bunların kar ile işletilmesine dayalı bir sistemdir. Tamamen ekonomik sistem olan Kapitalizm serbest piyasa ekonomisine dayalıdır. Kapitalizmin merkezini ücretli emek oluştururken bu konuda bahsedilen teoriler de bulunmaktadır.

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm, üretimin kar amacı güdülerek yapıldığı ve bu artı katma değerin de pazarda satışa sunulduğu ekonomik sistemdir. Aynı zamanda Kapitalizm ücretli emeğe dayalıdır. Üretimi yapan işçiler her zaman daha az kazanan kesim olmuştur. Bu üretim tarzında daha fazla katma değer sağlamak esas alınır. Ayrıca Kapitalist piyasa içerisinde karar verme ve yatırım gibi tüm faktörlere üretim sahipleri diğer adı ile sermaye sahipleri tarafından karar verilir. Genel olarak Kapitalizm arz ve talep dengesinin toplum yararına serbest bir şekilde belirlenmesi doğrultusunda oluşmuştur. Kapitalizme göre her şey para karşılığında alınabilir. Kapitalizm aynı zamanda tüketimin de artmasını sağlar.

Kapitalist Ne Demek?

Kapitalizme inan ve bu görüşü savunan kişilere Kapitalist denir. Kapitalistler bu felsefeyi benimsemekten de ziyade hayatlarında da uygulamaya geçerler. Özellikle hayallerin bile ötesinde olacak her şey para ile satın alınabilir. Popüler tüketim araçlarını alabilmek için de paraya ihtiyaç duyulur. Daha çok üretim yapılarak bu üretilen malzemeler ise doğru pazarlarda satılır. Bu da rekabeti arttıran en önemli faktörler olur. Kapitalistler ise bu düzen içerisinde en başarılı olmak için çalışırlar. Bunun yanı sıra Kapitalizmde üretim araçları özel kesimin elindedir. Özel mülkiyetin elinde bulunan üretim araçları ile daha çok üretim hedeflenir. Kapitalistler de bu sistemin doğruluğunu savunurlar.

Kapitalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Kapitalizm genel olarak 16. ve 19. yüzyıllar arasında ortaya çıkmış ve kurumsal bir hale gelmiştir. İlk Çağ'dan itibaren başlayan Kapitalizm Orta Çağ döneminde de tüccarlar tarafından uygulanılmıştır. Dünya genelinde Feodalizmin sona ermesinden itibaren Kapitalizm de etkin olmaya başlamıştır. Kapitalizm genel olarak Batı genelinde etkin olmuştur. Aynı zamanda Kapitalizm Avrupa ve İngiltere'de oldukça yaygındır. Kapitalizme bakış açıları farklılık göstermektedir. Özellikle klasik politik ekonomi ve Marksist politik ekonomi ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda Weberci politik ekonomi ile Alman Tarihçi Okulu ve Avusturya Okulu da ortaya çıkmıştır.

Kapitalizm ve Tarihi Hakkında Bilgi

​​​​​​Kapitalizme 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi'nin olması ile birlikte Kapitalizm tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Başlarda esnaflar ve tüccarlar arasında başlayan bu sistem sonrasında büyük şirketlere yayılmıştır. Kapitalizm 16. ve 19. yüzyıl arasında daha da kurumsallaşmıştır. İlk Çağda'da tüccarlar tarafından temeli atılan Kapitalizmi Avrupa'ya yayan ise Sanayi Devrimi olmuştur. Kapitalim önce İngiltere'ye ardından da tüm Avrupa geneline hızla yayılmıştır. Kapitalizmin ana unsurları arasında özel mülkiyet, rekabet, miras ve devletin kontrolü vardır. Kapitalizmin öncülerinden olan Adam Smith Kapitalist sistemi tarif etmiştir.

Kapitalizme göre parası ve sermeyesi olan kişiler daima önde koşarlar. Bu noktada serbest piyasa ekonomisinde rekabet de ön plana çıkmıştır. Bu rekabet karşısında ortada duran pastadan en büyük payın alınması için sermaye ön plana çıkmıştır. Kapitalizmin en temel ilkelerinden bir tanesi de rekabettir. Bu sistemde her zaman büyük balık küçük balığı yutar. Kapitalizmde paraya sahip olan kişi daima güçlü olan kişidir. Bu sistem genelinde hammadde ucuza alındıktan sonra farklı pazarlarda yüksek fiyatlara satılır.