Kapan nedir? Osmanlı'da ticari kapanlar ve önemleri

Kapan kelimesi ticari açıdan ifade edilmekte ve özellikle Osmanlı döneminde kullanılmaktaydı. Tabii günümüzde de hala isim olarak değerlendirilmekte ve bazı ticari alanlar için tarihi amaçlı kullanılmaktadır. Bu gibi yerler tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile hala işlem görürken, aynı zamanda pek çok yerli ve yabancı turist akınına uğrar.

Kapan Nedir?

Osmanlı döneminde ticaret pazarlarına sahip büyükşehirlerde, ihtiyaç mallarının alınıp satıldığı toptancı haller, borsalar ve çardaklar kapan olarak bilinir. Özellikle başta İstanbul olmak üzere Anadolu'daki pek çok önemli şehirde bu kapanlar ön plana çıkıyordu. Genelde ise Zahire tür ürünler bulunurdu ve toptan alım ile satım işlemi gerçekleştirilirdi.

Böylece büyük şehirlerde yapılan alım ve satım sayesinde, elde edilen toptan ürünler farklı şehirlere ulaştırılırdı. Bu gibi yerler ise kapan kelimesi ile beraber aynı zamanda içinde satılan malların ismi ile anılırdı. Bu sebepten dolayı Unkapanı ya da yağ kapanı gibi birçok farklı dönemin ticari alanları yer alıyordu.

Osmanlı'da Ticari Kapanlar ve Önemleri

Ülkenin dört bir tarafına mal ve hizmet götürebilmek için Osmanlı döneminde toptan alım satım ticari alanları bulunurdu. Bu alanlar kapan olarak bilinmekteydi ve genelde zahire ürünleri bulunurdu. Özellikle İstanbul ile beraber Bursa ya da daha birçok değişik şehir ön plana çıkıyordu.

- Ülkedeki gerekli mallar ve ihtiyaçlar farklı şehirlere ulaştırılırdı.

- Halkın ihtiyacı düzenli olarak karşılanırdı.

- Ticaret daha zengin hale gelirdi.

- Ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanırdı.

Bu şekilde birçok farklı sebebi ile beraber Osmanlı döneminde kapanlar büyük bir öneme sahipti. Sadece zahire tür ürünler değil aynı zamanda birçok farklı ürün türde yer alıyordu. Özellikle toptan alım satım ile beraber çok daha uygun fiyatlar kapsamında pek çok farklı ürün elde etme şansı bulunmaktaydı.

Osmanlı Döneminde Kapanlarda Hangi Ürünler Bulunurdu?

Ticari anlamda Osmanlı döneminde kapanlar büyük bir öneme sahipti. Bu bağlamda kapanlar içerisinde toptan alım satım ile beraber birçok farklı ürün öne çıkardı.

- Un

- Yağ

- Bal

- Tahıl

- Kahve

- Tütün

- İpek

- Pamuk

Bu şekilde daha birçok farklı ürün ve dokuma kumaşlarını saymak mümkün. Yani halkın ihtiyacı olan her türlü gıda ve yiyecek ile farklı ihtiyaçlar etkin bir şekilde karşılanırdı.