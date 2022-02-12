Kapalı çarşı nerede, nasıl gidilir? Mimarı kimdir, hangi padişah zamanında yapılmıştır?

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Kapalı Çarşı Beyazıt Kalpakçılar caddesinde bulunan tarihin en eski alışveriş merkezlerinden biridir. İstanbul Fatihte bulunan Kapalı Çarşı her gün binlerce ziyaretçi ile tanışmaktadır.

Kapalı Çarşı Nerede? Kapalı Çarşı'ya Nasıl Gidilir?

Kapalı Çarşı dünyanın bilinen en eski alışveriş merkezlerinden biridir. Özellikle en çok rağbet gösterdiği Kapalı Çarşı her gün birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Kapalı Çarşı İstanbul'un Beyazıt semtinde Beyazıt Camii'nin arka tarafında bulunmaktadır. En pratik şekilde Bağcılar-Kabataş tramvayı ile Kapalı Çarşıya ulaşılmaktadır.

Kapalı Çarşı yakınlarından geçen otobüs hatları ise 26, 28T, 66, 77A ve 30D otobüs hatlarıdır. Bu otobüsler Kapalı Çarşıya yürüme mesafesinde olan duraklardan geçmektedir. Kapalı Çarşıya giriş için kişilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Kapalı Çarşı pazar günleri kapalıdır, hafta içi ise sabah 08:30'da açılıp akşam 19:00'a kadar hizmet vermektedir. Yaz ve kış aylarında açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler meydana gelebilmektedir.

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Kapalı Çarşı Mimarı Kimdir? Hangi Padişah Zamanında Yapılmıştır?

Kapalı Çarşı'nın yapımına İstanbul'un fethinden sonra başlanmıştır ve bu görev birçok padişaha verilmiştir. Her ne kadar Kapalı Çarşı Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmaya başlansa da tam olarak bugünkü halini alması Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelmektedir. O dönemki zenginlerin mücevherleri, madenler, değerli eşyalar ve devlet mülkünün bir kısmı da Kapalı Çarşı'daki kasalarda saklanmaktaydı.

Evliya Çelebi zamanında Kapalı Çarşı'yı çok büyük bir kale olarak görmekteydi ve bu şekilde tanımlamaktaydı. Tüm şehrin ekonomik gücü Kapalı Çarşı'da bulunduğu için bankalar da buraya yakın bölgelere yerleşerek ekonominin merkezinin Kapalı Çarşı olmasını sağlamışlardır. Kapalı Çarşı'da meşrutiyet dönemi başlayana kadar bir lonca sistemi devam etmiştir. Daha sonra lonca sistemi önemini kaybetmiş ve ticaret günün koşullarına göre şekil almaya başlamıştır. Kapalı çarşı bugüne kadar birçok felakete maruz kalmıştır. Birçok deprem ve yangın geçiren Kapalı Çarşı'nın günümüzdeki şeklini alması 1894 yılında yapılan restorasyonla mümkün olmuştur. Günümüzde kapalı çarşı içerisinde birçok esnaf ve dükkanı bulunmaktadır.

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Kapalı Çarşı Mimari Özellikleri

Dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olarak kabul edilen Kapalı Çarşı içerisinde 64 tane cadde ve 2 tane bedesten bulunmaktadır. Bunun yanı sıra içerisinde 16 tane han bulunan Kapalı Çarşı'da 22 kapı ve yaklaşık 3700 tane dükkan bulunmaktadır. Kapalı Çarşı'nın içerisinde üç büyük kapı vardır ve bu kapıların isimleri Beyazıt Kapısı, Sahaflar Kapısı ve Fesciler Kapısıdır. Diğer kapılar ise Kürkçüler Kapısı, Mercan Kapısı, Tacirler Kapısı, Örücüler Kapısı ve Nur-ı Osmaniye Kapısı olarak adlandırılmıştır. Kapalı çarşı yaklaşık 4500 metre kare alanda kurulmuştur ve birçok kişi buradan geçimini sağlamaktadır. Hala her gün birçok ziyaretçi tarafından Kapalı Çarşı gezilmektedir.

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Kapalı Çarşı'da bulunan ve en eski bedesten olduğu bilinen Cevahir Bedesteninin Bizans döneminden kalmış olabileceği düşünülmektedir. Kapalı Çarşı içerisinde birçok iş kolu toplandığı için tüm iş kolları ayrılarak bir yere yerleşmiştir. Aynacılar ayrı bir yerde, kumaşçılar ayrı bir yerde, hediyelik eşyacılar ayrı bir yerdedir ve iş kolları bu şekilde ayrılmıştır. Tarih boyunca Kapalı Çarşı birçok yazara ve ressama ilhan kaynağı olmuş, eserlere Kapalı Çarşı farklı özellikleriyle yansımıştır.