Kanun nedir? Kanun tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kanun kelimesinin kullanıldığı birçok tamlama ve birleşik isim vardır: Bunlardan en yaygın olanları ''Kanun Namına'', ''Kanunname'' ve ''Kanun Hükmünde Kararname''dir.

Kanun Nedir?

Kanun, toplum düzenini oluşturmak ve asayişi sağlamak için hazırlanmış yazılı hükümlerdir. Toplumdaki her fert, istisnasız kanunlara uymak zorundadır. Uyulmaması durumunda para cezası, tahdit (sınırlama), hak mahrumiyeti, hapis cezası gibi farklı cezai yaptırımlar uygulanır.

Kanun Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre kanun kelimesinin iki anlamı vardır.

İlk Anlamı:

Devletin yetkili makamlarınca hazırlanan ve herkesin uymak zorunda olduğu yazılı kurallar.

Örnek Cümleler:

1- Dün meclisten geçen yeni kanunlar birkaç gün içinde resmi gazetede yayımlanacak.

2- Kanun sana ya da bana özel değil, kanun herkes için geçerli.

İkinci Anlamı:

(Mecaz) Yazılı olmamasına rağmen bir toplulukta uyulması gereken kurallar. Usul, adap.

Örnek Cümleler:

1- Sen buraların kanununu henüz bilmiyorsun ama yakında öğrenirsin.

2- Ya bizim kanunlarımıza uyarsın ya da buradan gidersin.

Not: Türkçede ''Orman Kanunu'' şeklinde kullanılan bir kalıplaşmış ifade bulunmaktadır. Orman Kanunu, herhangi bir kuralın olmadığı, güçlü olanın her zaman haklı olduğu yerler için kullanılır.