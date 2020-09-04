Kanka Ne Demek? Kanka Olmak Nedir? Kanka Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Tek başına herhangi bir anlamı olmayan kanka kelimesi, birinin kendisine en yakın olan kişiyi anlatmak amaçlı getirmiş bir unvandır. Daha çok genel anlamı ile beraber Türkçede kanka kelimesi, ‘Kardeş kadar yakın olan kimse’ şeklinde ifade ediliyor.

Kanka Ne Demek?

Kanka kelimesi TDK açısından olmayan bir sözcüktür. Çünkü Türkçede bir anlam ifade eden sözcük değildir. Fakat özellikle en yakın arkadaşlar ya da en yakın dostlarının birbirlerine söyledikleri ifade olarak dile getirmek mümkün. Bu yüzden Türkçedeki anlamı olarak, ‘Kardeş kadar yakın olan kimse’ anlamı üzerinde karşılık bulmaktadır.

Aynı zamanda, ‘kan kardeş’ kelimesinden türemiş bir sözcük olarak da nitelemek mümkün. Kişinin kendisini çok akıllı hissettiği birine bu şekilde hitap etmesi amaçlı Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Son dönemlerde özellikle en popüler kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Fakat bu kelime herhangi bir edebi eserde ya da yazılı kaynaklarda bulunmaz. Çünkü Türkçede yer alan bir sözcük değildir. Daha çok gündelik hayatın bir parçası olarak kazandırılmış bir unvan şeklinde ifade edilir. Bu doğrultusunda birbirlerine karşı çok yakın dostu kurmuş insanların kullandıkları kelime olarak değerlendirilmektedir. Gündelik yaşamda yerini almış ve yerleşik hale gelmiş sözcükler içerisinde bulunuyor.