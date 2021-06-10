Kanıksamak ne demek? TDK'ya göre kanıksamak kelimesinin anlamı nedir? Kanıksamak sözlük anlamı

Kanıksamak kelimesi günlük hayatta bıkmak ve usanmak şeklinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Kanıksamak kelimesi bıkmak kelimesinin dışında da farklı anlamda kullanılabilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Kanıksamak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kanıksamak insan davranışlarında sıra dışı olan tutum ve davranışların sıklıkla tekrar edilmesinden kaynaklanarak tekrar edilen davranışa alışma ve yabancılaşmama olarak bilinmektedir. Türk Dil kurumuna göre ise kanıksamak ilk başlarda tepki verilen hatta çok önemsenen konulardan zamanla etkilenmemek bazı durumlarda konudan bıkkınlık duymak şeklinde belirtilmektedir.

Kanıksamak kelimesi sözlük anlamı ise belirli bir konuda tekrardan dolayı vurdumduymaz davranışlar geliştirmek aldırmamak olarak kullanılmaktadır.

Genel anlamda kanıksamak yaşanan bir olay veya düşüncede belirli tekrarlar yaşayarak olumlu veya olumsuz etki hissetmeden tepkisizlik olarak nitelendirilmektedir. Kanıksamak kelimesi cümle içinde kullanımına örnek olarak; Öğrenciler düşük notları kanıksamakta ve ders çalışma gayreti göstermemektedir. Cümlesinde olduğu gibi bir anlamda kullanılmaktadır. Diğer bir kullanıma örnek ise; halk şiddeti ve şiddete mağdur olanları kanıksamakta zamanla normal kabul edilmektedir. Cümlesinde de kanıksamak aldırış etmemek şeklinde kullanılmaktadır.

Kanıksamak kelimesi bıkmak anlamında cümle içinde kullanımına örnek ise; çalışanlar her gün pilav yemeği kanıksamakta ve başka menüler istemektedir. Cümlesinde de bıkmak ve bıkkınlık şeklinde kullanımı mümkün olmaktadır.