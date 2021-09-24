Kanarya Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? En İyi Öten Kanarya Cinsi Hangisidir? Kanarya Kuşlarının Özellikleri..

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Kanarya cinsleri çeşitli renklerde olabilmektedir. Ayn zamanda kanarya kuşu ötmesiyle de bilinmektedir. Kafeste rahatlıkla beslenebilen bir kuş türüdür. Boyutları çok büyük olmamakla beraber sevimli görüntüleri vardır. Bu yüzden de insanlar ve kuşları seven bireyler kanarya türüne meraklıdır.

Kanarya Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kanarya türleri çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler şöyledir; Birinci cins ötüm kanaryaları, ikinci cins şekil kanaryaları, üçüncü cins renk kanaryaları ve dördüncü cins kıvırcık kanaryalar olaraktır.

İşte birinci cins ötüm kanaryaları şöyle sıralanmaktadır:

Harz edel roller

Amerikan ötüm kanaryası

Malinois kanarya

Harz edel roller çeşidi Alman cinsi olarak tanınmaktadır. En güzel öten kanarya türlerinden biridir. Almanya ülkesinin Harz dağlarında yetiştirilmektedir. Bu kuşlar nefes alırken bile ötmektedir ve ötme seslerindeki nağmelerle bilinmektedir.

Amerikan ötüm kanaryası, farklı kanarya türleriyle eşleştirme sonucunda üremiştir. Orta uzunlukta kanatları vardır. Çıkıntılı omuzlarıyla bilinmektedir. Ötme sesleri ise kuvvetli, hafif ve yumuşaktır.

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Malinois kanarya, Belçika ülkesinin Malin kentinden türemiştir. Harz kanaryası ile görünümleri benzemektedir. Sadece ötüş bakımından bu kanaryadan farklıdır.

İşte ikinci cins şekil kanaryaları şöyle sıralanmaktadır:

Norwich kanarya

Parizyen kanarya

Yorkshire kanarya

Crest kanarya

Lizard kanarya

Norwich kanaryanın ana vatanı İngiltere ülkesinin Norvich bölümüdür. Tombul ve daha kısa bacaklı olarak bilinir. Büyük ve yuvarlak başlarıyla dikkat çeker. Güçlü ve dayanıklı kuşlardır.

Parizyen kanarya ses ve görünümleriyle dikkat çekmektedir. Kıvırcık tüyleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kıvırcık olan bu tüyler karışıktır. Bu tüylere zarar gelmemesi için bu kanarya kuşu tek başına beslenmektedir.

Yorkshire kanaryanın da ana vatanı İngiltere ülkesidir. İnce ve uzun kuşlardır. Bakımının iyi yapılması gerekmektedir. Bu şekilde on yıla kadar yaşayabilmektedir. Beslenmesi önemlidir bu yüzden özel kanarya yemleri seçilmelidir. Ayrıca tüy dökümleri oldukça fazladır.

Crest kanaryalar ise oldukça çekicidir. Bu kuşlar şapkalı ve şapkasız olarak kendi arasında ikiye ayrılır. Çok değişik renkleri vardır. Şapka denilen bölge büyüktür. Bu şapka göz ve gagaları örtmektedir. Şapka olmadığında ise kafa yapısı çok daha büyük gözükmektedir.

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Lizard kanaryanın tüyleri kertenkele derisine benzemektedir. Bu yüzden de beğenilmektedir. Hareketli, neşeli ve küçük yapılı kuşlardır. Tüyleri sık ve parlaktır.

İşte üçüncü cins renk kanaryaları şöyle sıralanmaktadır:

Yeşil sarı kanaryalar

Kahverengi ve tonları kanaryalar

Lipochrome kanaryalar

Yeşil sarı kanaryalar hafif yeşil, oranj, bej, kızıl, bronz, kula yeşil ve normal yeşil gibi renklere sahip kanarya kuşlarıdır.

Kahverengi ve tonları kanaryalar ise karışık renkler, kızıl kahve, kırmızı alaca ve gümüş kahve denilen kanarya kuşlarıdır.

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Lipochrome kanaryalar da beyaz kanarya cinsleri olarak bilinmektedir. Bu kanarya kuşlarında renk olarak dominant beyaz, kırmızı oranj ve recessive beyaz baskındır.

İşte dördüncü cins kıvırcık kanaryalar şöyle sıralanmaktadır:

Regotto kanarya

Padovan kanarya

Agi İtalyan kıvırcığı

Regotto kanarya üretimi bizim ülkemizde yaygın değildir ve kıvırcık kanarya çeşitlerinde yerini almaktadır. Boyları 15 cm nin altındadır. Bu kanaryalar kıvırcık tüylerle kaplıdır.

Padovan kanarya İtalya ülkesinin Padovan bölgesinde yaygındır. Bu kanarya kuşlarının tepe kısımları kıvırcıktır. Hatta tüyleri de kuş büyüdükçe sanki bir gül görünümüne sahip olur.

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Agi İtalyan kıvırcığı denilen kanarya türü İtalyan ülkesinin en küçük çeşidi olarak karşımıza çıkar. Bu kuşun beslenmesi ve üretimi zordur ve bu yüzden de yaygın değildir.

Kanarya Kuşlarının Özellikleri Nelerdir?

Kanarya ispinozgiller ailesinin bir üyesidir. Evcilleştirilir ve kafeste beslenebilir. Erkek olan kanarya kuşları esaret altında yaşamlarını 10 yıl sürdürebilmektedir.

Kuluçka büyüklüğü ise 3 ve 4 şeklindedir. Serinus üst sınıfı olarak bilinmektedir. Kütle ağırlıkları 8,4 ve 24 gram arasında değişmektedir. Uzunlukları da 10 ile 12 cm arasında değişkenlik göstermektedir. Korunma durumu standart olacak şekilde asgari seviyededir.

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Kanarya kuşunun ana vatanı Kanarya adaları olarak bilinmekte ve ismini de buradan almaktadır. Genel özellikleri arasında küçük oluşu, sevimli oluşu, kafes kuşu oluşu, yeşil ya da sarı tüylerinin varlığı, koni biçimindeki küçük gagalı oluşu yer almaktadır. Aynı zamanda ana vatanı olan Kanarya adaları ise Atlas Okyanusun'da bulunmaktadır.

En İyi Öten Kanarya Cinsi Hangisidir?

En iyi öten kanarya cinsi yukarıda da listelenen ve ötüm kanaryaları arasında yer alan Harz edel ve Malinois kanarya cinsleri olarak bilinmektedir.

Hatta kanarya ötüm yarışmasında Kayseri ilinden Ali Kahraman isimli kişiye ait Malinua cinsi kanarya en iyi öten kuş seçilmiş ve ödüle layık görülmüştür.

Harz edel cinsi kanarya kuşları bağırmadan konuşur gibi ötmektedir. Bu bakımdan da dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu kanarya kuşları uzun uzun nefesleri kesilmeden şarkı söyler gibi ötmektedir. Üstelik sesleri yumuşak ve dinlendiricidir.

Malinois kanarya ise ilk ötüş de aynı tonda uzun kalarak daha sonra tonu ve sesi sanki farklı bir kuş ötüyormuş gibi değiştirmektedir. Bu yüzden de nağmeleriyle bilinmektedir. Çünkü sanki bir şarkıda nağme yapar gibi öterken de yukarı çıkıp aşağıya inmekte ve nağme oluşturmaktadır.