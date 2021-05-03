Kanarya Ne Yer? Kanaryalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Kanarya bol yeşillik tüketen kuşlardan biridir.

Kanarya Ne Yer?

Kanaryaların beslenmesi önem verilmesi gereken bir konudur. Besinlerin her zaman temiz ve kaliteli olması kanaryaların daha çabuk gelişmesine yardımcı olacaktır. Özellikle yavru kanaryalar 1- 2 günde bir olacak şekilde mama ihtiyacı karşılanmalıdır. Mamaların içerisinde yumurtada katılabilir. Bu karışım kuvvet maması olarak kanaryalara verilir. Yavrular bu mama sayesinde daha güçlü olur ve daha kolay gelişir. Kanarya yavruları havuç ve marulu çok seven kuş türleridir. Kanaryalar hem evcil hem de doğada yaşayabilirler. Fakat kafeste yaşayan kanaryalar doğadaki kanaryalara göre daha kendini şansız hisseder.

Doğada yer alan kanaryalar seçtiği besinleri tüketme hakkına sahiptir. Fakat kafeste beslenilen kanaryalar verilen yiyecekleri tüketmek zorundadır. Aksi taktirde aç kalır. Kanarya besleyen kişilerin kanaryaların yiyeceklerini en iyi şekilde karşılaması gerekir. Kanaryaların çok sevdiği bazı yiyecekler vardır. Bu yiyecekler şu şekilde sıralanabilir;



* Marul

* Kara Lahana

* Salatalık

* Semizotu

* Brokoli

* Havuç

* Kıvırcık

Bu yeşillikler kanaryalara haftada bir veya iki kez verilmesi yeterli oluyor. Kanaryalar sadece yemlerle beslenen bir hayvan değildir. Alması gereken besin ihtiyaçlarını sadece yemden karşılayamaz. Bu nedenden dolayı bu tür yeşilliklerin verilmesi de gerekir. Fakat çok fazla tüketmemesine dikkat edilmelidir. Fazlası her zaman kanaryalar için sakıncalı olacaktır. Kanaryaya verilecek olan tüm yeşilliklerin iyi yıkanmış ve taze olması gerekir.



Kanaryalar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Kanaryaların bakımı dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Özellikle hassas bir yapıya sahip oldukları için yiyecek tercihlerinin iyi yapılması gerekir. Kanarya kuşları hem yem ile hem de yeşillikler ile beslenebilir. Fakat tükettikleri yeşillik oranı fazla olmamalıdır. Yeşillikleri küçük parçalar haline getirerek verilmesi kanaryaların sindirimini daha fazla kolaylaştıracaktır. Kanaryalar fazla yeşillik tükettiklerinde ishal olabilirler.