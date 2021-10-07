Kanarya Kuşu Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Kanarya Konuşur Mu, Kaç Yıl Yaşar, Sesi Ve Özellikleri Neler

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Dünya üzerinde farklı ırklarla çiftleştirilerek farklı ve melez türler ortaya çıkarılır. Bazı ırkların diğer ırklara göre ticari olarak daha popüler olması nedeni ile ırklarda sürekli değişiklikler olmuştur.

Kanarya Kuşu Nedir?

Kanarya kuşları, ilk defa Afrika'ya yakın bir bölge olan Kanarya Adaları'nda yaşıyordu. Bu kuşlar daha sonra ise, Amerika ve Avrupa'ya getirildi. 1800 ve 1900'lü yıllarda kanarya kuşları en çok kömür madenlerinde zararlı gaz dedektörü olarak kullanılıyorlardı. Aynı zamanda da çizgi film karakteri Tweety kuşu ile biliniyordu. Kanarya kuşu, yüzlerce yıldır kuş bakıcılarının en favori türü olduğu ve her biri belirli bir görünüme ve beceriye sahip olan 200'den fazla cinse kadar çoğaltılır.

Papağanların evlere girmesi ile birlikte kanaryalar günümüzde asırlık popülaritelerini kaybetmiş gibi görünse de bunun asıl nedeni papağanın elde beslenebilmesi ve kanaryanın ise pek elde durmamasından kaynaklanıyor. Kuş meraklıları onları “unutulmuş kuş” olarak da tanımlar.

Kanarya Kuşu Ne Yer ve Nasıl Beslenir?

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Kanaryalar, yalnız yaşayan bir tür olmasına rağmen genellikle üreme mevsiminin ortasına doğru çiftleşmek ister. Kanaryalar, bu dönemde ise üreme dışında başka hiçbir şeye ilgi göstermezler. Ama bazılarının eşlerine sıkı sıkıya bağlı kaldıkları dikkat çeker. Kanaryalar yuvalarına dönecekleri zamanı belirlerken güneşi kullanır. Evde beslenirken güneş ışığından mahrum kalmaması ama direkt olarak güneş ışığına da konulmaması gerekiyor.

Kanaryaların bakımı ise hiç kolay değildir. Onlara kuş yemi başlı başına tek başına yeterli olmaz. Bunun yanında arada başka besleyici menüler de sunmak gerekiyor. Kanaryaların yiyeceği diğer yiyecekler arasında ise, çim tohumları dahil olmak üzere filizli tohumlar, sebzeler ve meyveler bulunuyor. Bu sebze ve meyveler muz, elma, yaban mersini, kuşkonmaz, lahana, kavun, havuç, domates ve salatalıktır. Kanaryaların her zaman taze suya erişimi olmalıdır. Aynı zamanda onlara banyo yapacakları bir gereç de sunulabilir.

Kanarya Konuşur mu?

Çoğu kuş sever, sıradan ötüşe sahip güzel görünümlü bir kanaryadan daha çok iyi bir şarkı söyleyen bir kanaryaya sahip olmak ister. Kanarya, konuşan bir kuş türü değildir ama çok güzel bir ötüşe sahiptir. Öten kanarya bulmak da oldukça zor bir iştir. Öten bir kanarya bulmak ise, beceri ve tecrübe ister. En uzun ve en tatlı ötüşler 6 ay ya da daha uzun bir süre içinde olgunluğa ulaşan erkeklerden gelir. Bu sayede bir kuşu satın almadan önce ne sıklıkla ve nasıl öttüğünü duymak her zaman tavsiye edilir. Bazıları ise, diğerleri kadar konuşkan olmaz.

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Kanarya Kuşu Kaç Yıl Yaşar?

Kanaryalar doğru bir bakım ile 14 yıldan daha fazla yaşayabilirler. Ama kanaryaların bakımı, hiç de kolay değildir. Kanarya yeminin yanında ona besleyici başka menüler de sunmak gerekir.

Kanarya Kuşu Sesi ve Özellikleri Neler?

Kuşların güvenli bir yerde barınması sağlıklı kalmaları için çok önemli bir faktördür. Ama bir kuşun şarkı söylemesi için onu mutlu etmek gerekir. Kanarya kuşlarının da şarkı söylemesini sağlamanın en iyi yolu da barınma ortamlarının iyi olmasını sağlamaktır. Kanarya bakımı için her kuşun kendine özel bir kanarya kafesi olması gerekir. Aksi takdirde sonuçları ölümcül olabilir. Çünkü kanaryalar, bölgeci kuşlardır ve küçük bir kafeste birlikte yaşamayı sevmezler.