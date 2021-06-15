Kamuoyu nedir? TDK'ya göre kamuoyu ne anlama gelir? Kamuoyu sözlük anlamı

Günümüzde kamuoyu sözcüğünün yerine ''halkın görüşü'' ve ''milli irade'' gibi tamlamalar kullanılmaktadır.

Kamuoyu Nedir?

Amme kelimesi ile eş anlamlı olan kamu, millet ve halk sözcüklerinin yerine kullanılır. Oy kelimesinin ikinci anlamı ise görüş ve fikirdir. Kamuoyu, yurttaşların belli başı meseleler hakkındaki düşünceleri anlamına gelir.

Zamanla bu kelimenin içinde yer aldığı birçok deyim ve kalıplaşmış ifade hem halk arasında hem de yazılı - görsel medyada sıklıkla kullanılıyor. Bunlardan en yaygın olanı ''kamuoyunun nabzını yoklamak'' deyimidir. Kamuoyunun nabzını yoklamak, gündemdeki bir konu hakkında insanların görüşlerini öğrenmek demektir.

Örnek Cümleler:

1- Bu mesele hakkında kamuoyu ikiye ayrılmış durumda.

2- Başarılı olmak istiyorsak kamuoyunun sesine kulak vermek zorundayız.

TDK'ya Göre Kamuoyu Ne Anlama Gelir?

TDK'ya göre kamuoyu kelimesi, bir olay ya da konu hakkında çoğunluğun savunduğu fikir anlamına gelir.

Not: Kamuoyu kelimesinin anlamı kadar nasıl yazıldığı da birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

Kamuoyu - Doğru

Kamu Oyu - Hatalı

Kamuoyu tamlama değil birleşik isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.