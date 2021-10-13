Kampanya ne demek, ne anlama geliyor? Kampanya kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kampanya kelimesi, çok uzun yıllardan beridir dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

Kampanya Ne Demek?

Kampanya, günlük hayatımızın içinde yer alan ve sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Kampanya kelimesi, dilimize İtalyanca’dan geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelime ise, tüketiciyi özendirmek için belli süreler için düzenlenmiş olan indirimli satışa denir.

Kampanya Ne Anlama Gelir?

Kampanya kelimesi, ekonomi, politika, kültür gibi alanlarda belli süreler için düzenlenen etkinlik anlamına gelir.

Kampanya Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

Kampanya kelimesinin TDK’ya göre anlamı, politika, kültür, ekonomi gibi alanlarda belirli süreler için düzenlenen çeşitli etkinlikler anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelime, tüketiciyi özendirmek için belli süreler için düzenlenen indirimli ya da taksitli satış demektir.