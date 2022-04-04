Kameriye Nedir? Kameriye Nasıl Yapılır Ve Özellikleri Nelerdir

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Kameriye, genellikle ahşaptan yapılmış olan açık havada güzel vakit geçirmek ve serinlemek için yapılan yapılardır.

Kameriye Nedir?

Kameriye, açık havada vakit geçirmek ve serinlemek için yapılan ahşap ya da demir malzemeler kullanılarak yapılan basit ama kullanışlı yapılardır. Kameriyeler, bulunduğu yere göre, yuvarlak, kare, dikdörtgen, altıgen ve sekizgen gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor.

Kameriye Nasıl Yapılır ve Özellikleri Nelerdir?

Genellikle üstleri kapalı olarak yapılan kameriyeler, genellikle dekorasyonları hem de oturma grupları ile birlikte yapılır. Giriş kapısının bir adet olması ya da etrafının tamamen açık yapılması ise tamamen kişilerin isteğine bağlıdır.

Kameriyelerde, dayanıklı olduğu için genellikle ahşap malzemesi tercih edilir. Bu ahşap malzemesi de genellikle çam ağacı olarak karşımıza çıkar. Kurtlanma, böceklenme ve çürüme gibi olumsuz durumlar ahşap malzemesinde minimumdur. Gerekli koruma sağlandığı sürece ahşap kameriyeler daha çok tercih ediliyor. Bunun yanında, fırınlarda boya işlemi yapılan metal ürünler de kameriyelerde malzeme olarak kullanılabilmektedir. Kamelyanın yapım amaçları ise,

Serinlemek,

Güneşten korunmak,

Dinlenmek ve keyif yapmak,

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Yemek yemek.

Kamelya ağacı dendiği zaman da ilk akla üzerinde bulunan güzel çiçekleridir. Kamelya ağacı, diğer bir adı ile kış gülü serin yerleri seven bir çeşit ağaç türüdür. Ama serinlik derecesinin eksi derecelerde olmaması gerekir. Ama kış ayları boyunca hem belirli bir oranda esinti hem de serinlik isteyen bir ağaçtır.

Kamelya Ağacı Özellikleri

Kamelya ağacı, genellikle 10 metreden çok daha fazla büyüyebilen bir ağaç türüdür. Bu ağacın 2000’den fazla türetilmiş hali vardır. Aynı zamanda katmerli bir şekilde açan çeşitli renklerde çiçekleri vardır. Anavatanında ise, doğal ortamı içinde genellikle kış aylarında çiçek açar. Özel şartlarda yetiştirilen kamelyalar ise, kasım ayından mayıs ayına kadar çiçek açar. Aynı zamanda -10 dereceden daha soğuk ve kuru ayaz yerlerde genellikle çok fazla yıpranırlar.

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Dayanıklıdır ama dayanıklılığı ise belli bir dereceye kadardır. Bh ağaçlar, park ve bahçelerde peyzaj olarak kullanılabilir. Aynı zamanda bahçelerde ve açık alanlarda oturmak için alan yapımı yapmak için de sıkça yetiştirilir. Bahçe ve açık hava dekorasyonlarında da bunlar sıkça tercih edilir.