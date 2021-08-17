Kalu Bela nedir? İslamiyette Kalu Bela neye denir?

Kalu, kelime anlamı itibari ile çok eski zamandan beri şeklinde ifade edilir. Mutasavvıflara göre bakıldığında insanın acı çekmesinin en büyük sebebi Kalu Bela'dan ayrılmasıdır ve bununla birlikte dünyanın içinde olmasıdır. Bu sebeple divan şairleri de gazellerinde sık sık Bezm-i Elest ifadesini kullanmak yerine daha çok Bezm-i Gam şeklindeki ifadeyi kullanırlar.

Kalu Bela Nedir?

Kalu Bela, Allah'ın ruhlara karşı ''Elestü bi Rabbiküm'' şeklinde, Türkçe ifadesi ise ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim'' biçiminde olan soruyu sorduğu yeri ifade eder. Ruhlar da bu soruya ''Bela'' şeklinde cevaplamışlardır. Bu ifadenin Türkçe karşılığı ise ''evet'' şeklinde olmaktadır.

Kalu Beladan Beri Deyimi Ne Anlama Gelir?

Kalu Beladan Beri, daha dünyanın yaratılmasından önce anlamına gelir. Bu ifade sürekli kullanılarak zaman içerisinde bir deyim haline gelmiştir. Biri ile çok uzun süredir tanışık olma durumunu belirtmek isteyenler sık sık Kalu Beladan Beri kalıbından yararlanır. Bu deyimin bir manası daha mevcuttur. Bazı kişiler önceden hiç görmediği bir kişi ile sanki uzun senelerden beri tanışıyormuş hissine kapılır. Kimi mutasavvıflara göre bu durumun sebebi Kalu Beladan ruhların birbirleri ile tanışmış olmasıdır.

Ancak ruhun bedene bürünmesinden sonra Bezm-i Alemi ve bu alanda yaşananların çok büyük bir kısmını unutulur. Yine de bir kişinin önceden hiç görmediği bir kişiye karşı yakınlık hissetmesinin sebebi olarak Kalu Bela gösterilir. Tüm bunların varsayımsal olan çıkarımlara dayalı olmasından dolayı mantık ilminin sınırları içinde kanıtlanma olanağı bulunmamaktadır. Kalu Bela akli yani makul değil sezgisel ya da mahdus ve hissi bir diğer anlamı mahsus olan bir kavramdır.

İslamiyette Kalu Bela Neye Denir?

Tasavvufların ve İslam filozoflarının arasında Kalu Bela hakkında birbirinden farklı olan görüşleri ileri sürenler bulunmaktadır. Kimi düşünürler ana rahmine düşmüş olan bir bebeğin kırk gün sonra ruhuna üflenmiş olduğu inancını Kalu Bela vasıtası ile açıklamaya çalışmıştır. Bu fikri savunanlara göre ise kainatı yoktan var hale getiren de insana ruh üfleyebilen de Nefes-ur Rahman'dır. Kalu Bela'da da ''ben sizin Rabbiniz değil miyim'' şeklindeki soru, İlahi Nefes tarafından sorulmuştur.