Kalp Atışı Kaçıncı Haftada Atmaya Başlar? Bebeğin Kal Atışı Hangi Ay Duyulur?

Gebelik döneminde en fazla sorulan sorulardan bir tanesi de bebeğin kalp atışının hangi haftada belli olacağı sorusudur. Bahsedilen dönemin uzaması genel itibari ile anne adaylarını strese sokmuş olsa da bunun bebek üstündeki olumsuz etkileri bilindiğinden dikkatli davranılması gerekmektedir. Bebeğin kalp atışları bazen kısa bir süre içinde duyulabilir iken bazı bebeklere bakıldığındaysa bu durum haftalarca sürebilen bir bekleme süresini gerektirebilir.

Bebeğin Kalp Atışı Kaçıncı Haftada Atmaya Başlar?

Gebelik döneminin genelde ilk beş haftasında bebeklerin mevcut kalp atışları duyulabilmektedir. Bu dönem kimi anne adaylarında ise altı haftalık olan bir süreyi gerektirebilmektedir. Bu sürecin uzunca bir süre devam etmesi her bireyde farklılık gösterebilmesinden dolayı kişilerin endişeye kapılmasına ihtiyaç yoktur.

İlk beş haftalık olan süreçte bebeklerin mevcut kalp atışlarının dinlenmesi için transvajinal ultrason uygulamasının yapılması gerekli olmaktadır. Daha sonraki dönemlere bakıldığında ise doppler ultrason işlemi tamamen yeterli olacaktır. Bebeğin kalp atışlarının ne zaman belli olacağı sorusuna genel itibari ile hamileliğin beş ile on ikinci haftaları arasında olan bir tarih vermek mümkündür. Bebeği kalp atışının kaçıncı ayda atacağı sorusu ise tam olarak ikinci ayda duyulabilir.