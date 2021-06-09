Kalori Nedir, Ne İşe Yarar? Kalori Açığı Nasıl Oluşturulur, Yağ Yakar Mı?

Kalori, gıdalarda ne kadar enerji bulunduğunu veya vücut tarafından ne kadar enerji kullanıldığını temsil ediyor.

Kalori Nedir, Ne İşe Yarar?

Küçük kalori olarak da adlandırılan bir kalori, 1 gram suyu 1 santigrat derece ısıtmak için ne kadar enerji gerektiğini ölçer. Bir kilokaloride veya büyük kaloride bu kalorilerden 1000 tane vardır ve bu, 1 kilogram suyu 1 santigrat derece yükseltmek için ne kadar enerji gerektiğini ölçer. Bilimsel bir bakış açısıyla, beslenme etiketlerinde, menülerde ve kalori sayaçlarında “kalori” kelimesini kullandığımızda, aslında kalorilerden alıntı yapıyoruz.

Gıdalar, kalorileri protein, karbonhidrat ve yağ şeklinde verir. Şeker içeren karbonhidratlar genellikle meyvelerden, sebzelerden ve tahıl ürünlerinden gelir. Protein kabuklu yemişlerde, baklagillerde ve baklagillerde ve hayvan etinde bulunur. Sağlıklı yağlar genellikle bitki bazlı yağlardan, bazı meyve ve sebzelerden ve yağlı balıklardan gelir.

Proteinlerin ve karbonhidratların her birinin gram başına 4 kalori içeriyor ve yağların gram başına 9 kalori içerdiği biliniyor. Vücudumuz enerji yaratmak için bu besinleri glikoza dönüştürür. Bu basit şeker vücuttaki tüm süreçleri besler. Bununla birlikte, bu besin maddelerinden gelen tüm enerji aynı kalitede değildir. Vücudumuzun karbonhidratları enerji için kullanmak üzere tasarlanmıştır.

Karbonhidratların birbirine bağlı yüzlerce glikoz molekülünden oluştuğunu ve vücudumuzun çok kolay bir şekilde bireysel enerji birimlerine bölünebileceğini açıklıyor. Diğer yandan proteinler ve yağların glikoza dönüştürülmesi gerekir. Bu onları vücut için daha az verimli hale getirir.

Kalori Açığı Nasıl Oluşturulur, Yağ Yakar mı?

Bir günde yediğinizden daha fazla kalori yakmak “Kalori Eksikliği” olarak adlandırılır ve birçok kilo verme denkleminin temelini oluşturur. Buradaki fikir, günlük kalori eksi günlük kalori çıkışı = kalori açığıdır. Anlamanız gereken ilk şey, bir kilo yağın yaklaşık 3.500 ekstra kaloriden oluştuğudur. Bu nedenle, bir kilo yağ kaybetmek için, 3.500 kalorilik bir kalori açığı yaratmanız gerekir. Bunun için;

Her gün yaktığınızdan daha az kalori tüketin. Vücudunuzun, temel metabolizma hızınızın (BMR) bir parçası olarak tüm gün boyunca kalori yaktığını unutmayın. Çünkü vücudunuzun yaşam için gerekli olan temel işlevleri yerine getirmesi için enerji (kalori) gerekir. BMR'nizin ne olduğunu bilmek sizin için önemlidir, böylece ortalama bir günde kaç kalori yaktığınızı tahmin edebilirsiniz.

Buna ek olarak, banyo yapmak, temizlik yapmak, yürümek, yazı yazmak ve egzersiz yapmak gibi normal günlük aktivitelerle de biraz kalori yakarsınız. Yani her gün daha az kalori alarak, bu daha az fazla kalori yakmanız gerektiği anlamına gelir. Bunu yapmanın kolay yolları;

Daha az fast food veya abur cubur yemek,

Daha fazla taze sebze ve meyve yemek,

Yağsız protein yemek,

Kötü yağ miktarını azaltmaktır.

Fiziksel aktivitenizi artırarak tükettiğinizden daha fazla kalori yakın. BMR'nizi desteklemek için yeterli kalori yerseniz, ancak daha fazla egzersiz eklerseniz, sadece fazladan kalori yakarak bir kalori açığı yaratırsınız. Bu sadece başlangıçta fazla yemiyorsanız işe yarar. Örneğin;

Araba sürmek yerine bisikletle yürüyüşe çıkın,

Her zaman merdivenleri kullanın,

Masa oturmak yerine dolaşın,

Çocuklarınız veya köpeğinizle oynayın,

Televizyon izlerken çömelme yapın.

Daha az kalori yemek ve daha fazla kalori yakmak için egzersiz önemlidir. Bu, kilo vermenin ve onu uzak tutmanın en etkili yoludur. Daha az yemeyi egzersizle birleştirdiğinizde önemli bir kalori açığı yaratabilirsiniz. Araştırmalar, diyet ve egzersiz kombinasyonunun, kilo kaybını tek başına bir yönteme eşdeğerden daha fazla artırmak için birleştirildiğini göstermektedir. Bir teori, egzersizin metabolizmayı artırması ve bu da yağ yakımını daha da hızlandırmasıdır.