Kalite nedir? Kalite tanımı ve TDK sözlük anlamı

Kalite kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmayıp sadece nitelik anlamına geliyor. Halk arasında da çok yaygın olarak kullanılan kalite kelimesinin ana kökeni Fransızcadır.

Kalite Nedir?

Günlük arkadaş veya yabancı kişiler arasında yapılan konuşmalarda da sıkça duyulan kelimelerden birisi de kalite kelimesidir. Anlamı genel olarak bilinmiş olsa da kalite kelimesinin kökeni ve TDK sözlüğündeki gerçek anlamı çoğu insan tarafından doğru olarak bilinmiyor. Buna göre kalite kelimesi nedir ve kökeni nedir gibi soruların sıkça merak ediliyor.

Öncelikle kalite kelimesi nitelik demektir. Bunun dışında kalite kelimesinin kökeni Fransızca olmakla beraber örnek cümle içinde kullanımı oldukça çeşitli şekillerde görülebilmektedir.

Kalite Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

Günlük yaşamda pek fazla merak edilmese de kalite kelimesinin gerçek anlamı eğitim sınavlarında kimi zaman karşımıza çıkabilmekte ve doğru cevap çoğu zaman bilinmemektedir. TDK sözlüğüne bakıldığında kalite kelimesinin basit ve en doğru anlamı bulunabilmektedir.

Kalite kelimesinin TDK anlamı nitelik olarak geçmektedir. Kalite kelimesinin örnek cümle içerisinde kullanımı ‘’ Bizde de Türk edebiyatı ne kadar milli kaynaklara gitmiş ise kalite bakımından o kadar yükselmiştir, denilebilir’’ şeklinde geçmektedir.