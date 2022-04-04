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Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kalitenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Kalitenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında bulunan kalite kelimesi özellikle bir konuda vasıf ve en ideal özellik bildirmek için kullanılan bir kelime olmaktadır. Kalite kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler de kalite kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile kalitenin eş anlamı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Kalite kelimesi bir işin veya bir ürünün kullanıcılar tarafından en ideal şeklimi belirtmek için kullanılan bir terim olarak bilinmektedir. 

 Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nitelik, özellik, mizaç, yetenek, vasıf, yapı, bünye, kabiliyet olarak bilinmektedir. Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılan cümlelere göre farklı şekillerde yer almaktadır. 

 Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler 

 Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Bu ülkede en nitelikli ürünler yurt dışına ihraç edilmektedir.

 Son tren moda kıyafetlerin özellikleri tüm moda severler tarafından alkışlarla gösterildi.

 Bu yapıda kullanılan malzemeler yüksek vasıflı olan ürünlerden yapılmaktadır.

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 Ellerimizle yaptığımız peynirin en iyi özellikte olduğu tescil edilmiştir.

 Ayakkabı içeriğinde kullanılmış olan tüm boya malzemeleri en doğal malzeme ile en ideal yapıda oluşturulmuştur.

 Sanat galerisinde bulunan tabloların özelliklerini kabiliyete bakarak idrak etmek mümkündür.

 En başarılı çocuklar ailesi tarafından en vasıflı şekilde yetiştirilen çocuklar olarak bilinmektedir.

 Bu okul tüm standartları karşılayan bir yönetime sahiptir.

 

 

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