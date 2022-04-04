Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kalitenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Kalite kelimesi bir işin veya bir ürünün kullanıcılar tarafından en ideal şeklimi belirtmek için kullanılan bir terim olarak bilinmektedir.

Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nitelik, özellik, mizaç, yetenek, vasıf, yapı, bünye, kabiliyet olarak bilinmektedir. Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılan cümlelere göre farklı şekillerde yer almaktadır.

Kalite Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

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