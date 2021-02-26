Kalem Kılıçtan Keskindir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kalem kılıçtan keskindir eğitim ve öğretim konusunda ele alındığı zaman pek çok kişinin bilmesi gerektiği atasözlerinden biridir. Özellikle taşıdığı anlam ile beraber günümüzde birçok farklı yerde kullanılır.

Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Şiddetle ya da kaba kuvvetle çözülemeyecek pek çok problem, konuşarak yazı yazarak ortadan kaldırılabilir. Aynı zamanda aklı kullanmak suretiyle kaleme konuşturarak topluma çok daha önemli bir etki yapılabilir. Bu da kaba kuvvetin önüne geçer ve eğitimin şiddetten ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

Kalem Kılıçtan Keskindir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kalem kılıçtan keskindir atasözü günlük yaşamda yaygın değerlendirirken, ayrıca tek başına ya da cümle içerisinde de kullanılabilmektedir.

‘’Şiddetle hiçbir yere varamazsın, çünkü kalem kılıçtan keskindir.’’

Gerekli olduğu zamanlarda birçok farklı yerde bu özel atasözünü kullanabilirsiniz.