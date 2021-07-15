Kaldırma kuvveti nedir ve nelere bağlıdır? Kaldırma kuvveti formülü ve konu anlatımı

Kaldırma kuvveti aynı zamanda suyun kaldırma kuvveti şeklinde ifade edilir. Diğer yandan arşimet prensibi olarak da bilinen kaldırma kuvveti, suyun herhangi bir cisme karşı uyguladığı kuvvet olarak da nitelendirilebilir. Bu açıdan kaldırma kuvvetinin belli bir formülü bulunur ve ayrıca belli başlı unsurlara bağlı olarak kuvvet değişkenlik gösterir.

Kaldırma Kuvveti Nedir?

Bir sıvı içerisinde yer alan katı bir cismin, taşırmış olduğu sıvının ağırlığına eşit olarak batmazlık kuvveti ile yukarı itilmesi kaldırma kuvveti olarak bilinir. Yani bir kap içerisine su varken bir cisim atıldığı zaman, kaptan taşan sıvının ağırlığı ile suyun itme kuvveti aynı güce sahiptir. Arşimet tarafından fark edilmiş ve böylece ileri sürülmüş en önemli fizik ilkeleri içerisinde bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile suyun kendi yoğunluğundan daha az bir yoğunluğa sahip cisimleri yukarı doğru etmesi şeklinde anlatılabilir. Böylece deniz ya da göller ile beraber birçok farklı yerde tonlarca ağır araçlar salınım gösterir.

Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır?

Kaldırma kuvveti konusunda en merak edilen unsurlar arasında nelere bağlı olduğu geliyor. Ele alınan formül hesaplaması kapsamında, herhangi bir cisme etki etmesi açısından kuvveti nelere bağlı olduğu öne çıkmaktadır. Bu konuda matematiksel bir formül üzerinden ele alındığı vakit kaldırma kuvvetini şunlara bağlı olduğu ifade edilebilir.

- Cismin sıvının içine batan hacmi artarsa kaldırma kuvveti de artar.

- Ayrıca sıvının öz kütlesi arttıkça kaldırma kuvveti de artış gösterir.

- Yerçekimi ivmesi arttır sürece kaldırma kuvveti de yine artar.

Genel olarak bu unsurlara bağlı şekilde kaldırma kuvveti artış gösterir ya da azalır. Yani bu durum cismin ağırlığı, hacmi ve yerçekimi ile sıvının öz kütlesi üzerinden ele alınmaktadır. Tüm bunlar ele alınan matematiksel formülü kapsamında hesaplanır ve günümüzde birçok farklı alanda kullanılır.

Kaldırma Kuvveti Formülü

Genel olarak basit bir formülü kapsamında kaldırma kuvveti ele alınmakta ve hesaplanmaktadır. Tabii formül basit bir yapı altında ele alınsa dahi, değişkenler ve etkiler formülün daha kapsamlı hale gelmesine olanak tanımaktadır.

Kaldırma kuvveti formülü: F (Kaldırma kuvveti) = V (Batan) x d (Sıvı)g

Bu şekilde değişkenler göz önünde bulundurulmak suretiyle kaldırma kuvveti formülü hesaplanmaktadır. Böylece suyun kaldırma kuvveti ya da batan cismin hacmi ile beraber sıvının özkütlesini hesaplamak mümkün hale gelmektedir. Yapılan bu hesaplama ile beraber günlük yaşamda kullanılan birçok farklı araç ya da sistem hazırlanır.

Kaldırma Kuvveti Konu Anlatımı

Kaldırma kuvveti fiziğin önemli alt dalları içerisinde yer almaktadır. Arşimet prensibi olarak da ele alınan bu kuvvet, herhangi bir cismin suya batışı üzerinden matematiksel formül eşliğinde hesaplanır. Kısaca ise bir cisme batan şeklin ardından taşmış olduğu sıvı ağırlığı ile kaldırma kuvvetinin eşitliği üzerinden ele alınır.

Aynı zamanda akışkana batan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşit olması durumu olarak da ele alınabilir. Bu durumu matematiksel olarak ele almak gerekirse kısaca şunu öne çıkarmak mümkün;

Kaldırma kuvveti = Taşan sıvının ağırlığı

Yani herhangi bir cisim kap içerisinde batarken taşan sıvı ile beraber kaldırma kuvveti eşit oranda bir güç ortaya çıkarmaktadır. Bu da Arşimet prensibi olarak geçmişten günümüze kadar gelmiştir.