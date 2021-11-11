Kahverengi Rengin Anlamı Nedir? Kahverengi Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

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Bu rengin adı ''kahve'' ve ''renk'' kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur ve 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Kahverenginin diğer dillerdeki karşılığı ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Brown - Hazel İngilizce 2- Brun Fransızca 3- Marron - İspanyolca 4- Marrone - İtalyanca 5- Marrom - Portekizce



Kahverengi Rengin Anlamı Nedir?



15. yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı sınırları içerisinde yaygınlaşmaya başlayan kahve tüketiminin sosyal hayata birçok yansıması olmuştur. Bunlardan biri halk arasında fındıki ve haki olarak bilinen rengin, bu yüzyılın sonlarına doğru kahverengi olarak nitelendirilmesi yer alır.



Ülkemizde kahve, bir renge adını veren tek içecek olması nedeniyle büyük önem taşır. Bazı yörelerde ise kahverengi yerine çakır ve boz kelimeleri kullanılmaktadır.



Kahverengi Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?



Kahverengi, toprak rengi ile birebir aynı olduğu için yaratıcılığı, bolluğu ve bereketi simgeler. Her yıl bahar mevsimi ile birlikte yeniden doğan tabiatın ana renklerinden biri kahverengidir.



Psikolojide ise kahverenginin karşılığı uyum ve barıştır. Bununla birlikte bazı araştırmaların sonunda fedakar ve anaç kişiliklerin temel renginin de kahverengi olduğu ortaya çıktı. Her yıl yüzlerce farklı ürün toprakta yetiştirilir. Toprağın rengi olan kahverengi de bu yönüyle hiçbir karşılık beklemeden iyilikler sunan ve fedakarlıklar yapan kişilere benzer.



Psikoloji biliminde kahverenginin diğer karşılıkları ise uzlaşma ve dostluktur.