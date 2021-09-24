Kahve Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Kahve Türü Vardır, Çeşitleri Kaça Ayrılır?

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Kahve ilk önce Etiyopya'da fark edilmiş olup, daha sonra Yemen kahve ağaçları da keşfedilmiştir. 15. yüzyılda Yemen'de bulunan din adamları gece boyu daha fazla ibadet edebilmek ve okumak adına kahvenin vermiş olduğu zindelikten yararlanmıştır. Bu durum tüccarların ilgisini çekerek, ticaretine başlanmıştır. Kahvenin üretimi; 17. yüzyılın sonuna dek yalnızca Yemen'de yapılmıştır. Daha sonra Jawa Adası, Sri Lanka, Surinam, Jamaika, Brezilya, Küba, Meksika ve Kolombiya'da üretilmektedir. Kahve günümüzde petrolden sonra dünya ticaretinde ikinci sırada yer almaktadır. Şu an dünyadaki tüm kahvelerin yaklaşık olarak yarısı, Brezilya tarafından üretilmektedir.

Kahve Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Kahve türleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Arabica: Bu kategorideki kahveler, dünya çapındaki üretim oranının yüzde 75'ini oluşturur. Üretim sahasının yaygınlığı ise, kahvelerin tercih edilmesinden kaynaklıdır. Arabica kahve çekirdekleri daha çok; Endonezya, Latin Amerika, Doğu ve Orta Afrika, Hindistan gibi ülkelerde yetişmektedir. Bu ülkeler arasında Endonezya; üçüncü büyük Arabica kahve üreticisi olarak bilinmektedir.

- Robusta: Robusta; Arabica kadar önemli bir üretim ve tüketim yüzdesine sahip olan kahve türüdür. Robusta kategorisindeki kahveler; Brezilya, Orta Afrika, Batı Afrika, Güneydoğu Asya gibi yerlerde yetişir. Kahve çekirdeklerinin içerisinde en yaygın biçimde üretilen kahve çekirdeği olmasından ötürü çok basit şekilde ulaşılmakta ve tercih edilmektedir. Robusta; kahve çekirdeklerinin içerisinde yüzde 30 üretim oranını karşılar.

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Robusta türü kahve çekirdeklerinin en önemli özelliği; her şarta dayanıklı olması olarak belirtilmektedir. Bu özelliği sayesinde diğer kahve çekirdeklerine göre farkını ortaya koyan Robusta; daha çok hazır kahve ve espresso gibi kahveler adına tercih edilir. Robusta çekirdeklerinin lezzetli aroması ve dayanıklılığını fark etmek mümkündür. Robusta türü kahve çekirdekleri ile hazırlanan tüm kahvelerde, kahve çekirdeğinin tadının baskın olduğunu fark etmek mümkün olacaktır.

- Liberica: Liberica; kahve türleri içerisinde bilinirliği çok az olan bir türdür. 1890 senelerinde Arabica kahve çekirdeklerinden yapılan kahvelerin hızlıca tüketildiği ve kahve çekirdeklerinin hızlıca tükendiği bir dönemde kullanılmıştır. Bu tür; Filipinler'de çok sınırlı bir alanda yetişmektedir. Liberica çekirdeği başka kahve çekirdeklerine nazaran daha iri tanelere sahiptir. Günümüzde çokça tercih edilmeyen, Liberica kahve çekirdeğinin tadı, başka türlere nazaran daha islidir. Çok az üretilmesinden ötürü, düşük üretime sahiptir.

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- Excelsa: Liberica kahve çekirdeklerinin bir alt çeşidi olarak tanımlanan Excelsa, genel şekilde Liberica'dan daha değişik olduğundan ötürü ayrı bir çeşit şeklinde kabul edilir. Excelsa kahve çekirdeklerinin önemli bir çoğunluğu; Güneydoğu Asya'da yetişmektedir. Bu kahve çeşidinin çok yoğun bir tada sahip olmasından ötürü sadece harman kahvelerin aromasını kuvvetlendirmek adına kullanılır.

Kaç Kahve Türü Vardır?

Temel şekilde iki çeşit kahve türü vardır. Bunlar ise; Robusta Coffee ve Coffee Arabica şeklinde isimlendirilir. Bunun yanı sıra Robusta kahve çeşidi, Arabica kahve çeşidi ile karşılaştırıldığı zaman daha acı tadı vardır. Bununla beraber çekirdekleri daha büyüktür. Dünya çapında yetiştirilen kahvelerin yaklaşık şekilde dörtte üçü Arabica kahve çeşidine aittir.

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Kahve Çeşitleri Kaça Ayrılır?

Kahve çekirdekleri genel olarak dörde ayrılmaktadır. İki ana grup olarak incelense de dört çeşide sahip olduğu söylenebilir. Bunlar; Arabica, Robusta, Liberica ve Excelsa şeklindedir.