Kahramanmaraş'ın alan kodu kaçtır? Kahramanmaraş telefon kodu hakkında bilgi

Alan kodu, ile özel kodlardır. Bu kodlar telefon aramalarında telefon numarasından önce çevrilir. Bu numaralar çevrilmeden aranmak istenen numaraya ulaşılamaz. Telefon kodu sabit telefonlar içindir. Cepten veya sabit telefondan sabit telefonu ararken il kodu çevrilmek zorundadır.

Kahramanmaraş'ın Alan Kodu Kaçtır?

Eski adıyla Maraş yeni adıyla Kahramanmaraş olan ilin alan kodu 0344’tür. Bu kod cep telefonundan veya sabit telefondan Kahramanmaraş’ta bulunan sabit bir telefonu ararken çevrilmek zorundadır. 034405xxxxxxxxx şeklinde tuşlandığı zaman aranmak istenen numaraya kolaylıkla ulaşılabilir.

Sabit telefondan sabit telefonu ararken alan kodu sadece şehirler arası aramalarda tuşlanması gerekir. Şehir içi aramalarda alan kodunun girilmesine gerek yoktur. Sabit telefondan sabit telefona aramalarda alan kodu tuşlanmaz ancak cep telefonundan sabit telefon arandığı zaman alan kodunun tuşlanması gerekir.

Kahramanmaraş’ta bulunan sabit bir telefonu ülke dışından arayacağınız zaman önce ülke kodu daha sonra şehir kodu çevrilmelidir. 009003440507xxxxxxx şeklinde çevrilmesi gerekir. Cep telefonuyla yurt dışından Kahramanmaraş’ı arayacağınız zaman 00900344507xxxxxxx şeklinde çevrilmelidir. 81 ilin ayrı ayrı telefon kodu vardır. İnternet üzerinden aramalarda kod yazılmaz. Kod sadece operatör aracılığı ile yapılan aramalarda kullanılır. İnternet üzerinden aramalarda il kodu veya ülke kodu çevrilmez. Özel program yardımı ile yapılan aramalarda telefon numarasını tuşlamaya gerek yoktur.