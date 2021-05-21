Kafiye nedir ve çeşitleri nelerdir? Kafiye nasıl bulunur? Kafiye örnekleri ile konu anlatımı
Türkçe dersinin en sevilen konularının başında kafiye ve çeşitleri gelmektedir. Kafiye konusu son derece zevkli ve kolay anlaşılan bir konudur. Sizler için Kafiye nedir ve çeşitleri nelerdir? Kafiye nasıl bulunur? Kafiye örnekleri ile konu anlatımı hakkındaki bilgileri derledik.
Türkçe dersinin çok geniş bir konu yelpazesi vardır. Genellikle, Türkçe dersi konuları rahat bir şekilde anlaşılan konulardır. Tabi, zor ve karmaşık olan konuları olduğu da söylenebilir. Zevkli konulardan biriside kafiye konusudur. Birçok kişinin ilgi duyduğu bu konuyu anlamak için konu hakkındaki detaylı bilgileri iyi bir şekilde öğrenmelisiniz.
Kafiye Nedir?
Kafiye; mısra sonlarında yer alan, yazılışları ve okunuşları aynı olan kelimelerde bulunan ses benzerliğine verilen addır. Bu kelimelerin görevleri ve anlamları ise farklıdır. Kafiyenin diğer ismi ise uyaktır. Kendine has kuralları olan uyağın birçok çeşidi vardır.
Örnek:
Ben seni seviyorum,
Gizlice..
El-pençe duruyorum,
Yüzüne bakıyorum,
Kafiye konusunda bilinmesi gereken bir kavramda redif'tir. Redif; kafiyeye benzer özellikler gösterse de redif olan kelimelerin okunuşları, yazılışları, görevleri ve anlamları aynıdır. Mısra sonlarında oluşan bu duruma redif adı verilir.
Örnek:
Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar.
Kafiye Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?
- Yarım Kafiye
Yarım kafiye olarak bilinen bu kafiye çeşidinde tek ses benzerliği olması gerekmektedir.
Örnek:
İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
(a-t ve tu-t)
2. Tam Kafiye
Tam kafiye türünde iki ses benzerliği görülmektedir.
Örnek:
Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor
(s-eç ve g-eç)
3.Zengin Kafiye
Üç veya daha çok sesin benzediği durumlarda zengin kafiye ortaya çıkmaktadır.
Örnek:
Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her soluk
(yolcu-luk ve so-luk)
4.Tunç Kafiye
Üçten fazla sesin benzediği durumlarda bir kelimenin diğer kelime içerisinde yer alması ile tunç kafiye oluşur.
Örnek:
Çok ağlarsa bir anam ağlar
Ciğerden koparsa eğer yüreği dağlar
(ağlar ve dağlar)
5.Cinaslı Kafiye
Mısra sonlarında yer alan kelimelerden anlamları aynı fakat okunuşu ve yazılışı farklı olan kafiye türüdür.
Örnek:
Kısmetindir gezdiren yer yer seni
Arşa çıksan âkibet yer yer seni.
(yer yer ve yer yer)
Dizilişlerine Göre Kafiye Çeşitleri
Kafiyeleri dizilişlerine göre ayırmak için son seslere bakılır. Mısra sonlarındaki ses benzerliği belirli bir düzene göre gider. Bu kafiye türleri;
1. Düz Kafiye
- "a a a b", "bbbc", "cc" ve "a a b b" şeklinde olan kafiye türüdür.
2. Çapraz Kafiye
- "a b a b" ve "cdcd" şeklinde olan kafiye türüdür.
3. Sarma Kafiye
- "a b b a" ve "cddc" şeklinde olan kafiye türüdür.
Kafiye Örnekleri
Örnek-1
Yürü bre Dadaloğlu’m yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut
Bunda suçum varsa Hakk’a tövbe et
Örnek-2
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Örnek-3
Kalsan da bir yer için, aslında hep gidiyorsun,
Şimdi, acının ormanından geçiyorsun.
Örnek-4
Ben sana bülbül, bana sen gülşen ol
Ko beni ağlayayın, sen gül, şen ol.
Örnek-5
Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden vazgeçmem
Götürseler asmaya
Örnek-6
Bir kucak sadece sancılı ve keskin değil
Bir kucak sadece umursamaz ve bezgin değil
Örnek-7
Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yarim gülerken