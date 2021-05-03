Kadisiye Savaşı Tarihi Ve Özeti - Kadisiye Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kadisiye Savaşı 636 yılında Müslümanlar ile Sasaniler arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Kadisiye Savaşının İslam Tarihinde çok önemli bir yeri vardır.

Kadisiye Savaşı Nedir?

Kadisiye Savaşı, Müslümanlara Kuzey Irak ile İran'ın kapılarını açan bir muhabere olmuştur. Kadisiye zaferinin İslamiyetin yayılmasında önemi büyüktür ve bu nedenle de İslam Tarihinde ayrı bir yere sahip bulunmaktadır.

Kadisiye Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Hz. Ömer İran topraklarını İslam topraklarına katmak istiyordu. Bunun için de Sa'd bin Ebi komutasında bir ordu hazırlatmaya başlamıştı. Müslümanlar ve Sasaniler 636 senesinde karşı karşıya geldiler.

Müslümanların 34.000 kişilik bir orduları vardı. Sasanilerin ordu kuvveti 120.000 kişiden oluşmaktaydı. Sayısal ve askeri üstünlüklerine rağmen Sasaniler Müslümanlara yenildiler. Müslümanlar Kadisiye Savaşını tartışmasız bir zaferle kazandılar. Bu durum Müslümanlara büyük moral üstünlük sağlamıştır.

Kadisiye Savaşı Tarihi

Kadisiye Savaşı 636 senesinde yapılmış bir muhaberedir.

Kadisiye Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Kadisiye Savaşı Tarafları

Müslümanlar ile Sasaniler arasında meydana gelen muhabere Kufe'nin 30 km güneyinde bulunan Sasaniler'in önemli sınır şehri olan Kadisiye civarında olmuştur. Sasaniler askeri üstünlüğe sahip oldukları gibi ayrıca 30 adet de file sahiptiler. Buna rağmen savaşın galibi Müslümanlar olmuştur.

Kadisiye Savaşı Nedenleri

l Kadisiye Savaşının sebepleri arasında Sevad halkının yapılan antlaşmalara uymaması vardır. Yer yer isyan çıkarmaları da sebepler arasında bulunmaktadır.

l Sasaniler İmparatorluğun içine düştüğü buhranlı dönemden çıkaracağını düşündükleri için genç Yezid-i cerd'i tahta çıkarmışlardır.

l Yeni hükümdarın öncelikle Müslümanların fethettiği toprakları geri almayı planlaması bunun da Müslümanlarca öğrenilmesi diğer olmuştur.

l Müslümanlar ise bu gelişmeleri takip etmekteydiler. Hz. Ömer Irak'ın içlerine girmeyi planlıyor ve bunun için sezdirmeden savaş için orduyu hazırlamak için çalışıyordu.

l Hz. Ömer, güvenli bir biçimde Irak'ın içlerine girebilmek için Sasani gücünü bertaraf etmesi gerektiğini biliyordu.

l Müslümanlar Kasidiye Savaşından önce de usulünce tebliğ ve İslamiyete davet çağrısını yapmış ancak alaycı bir dille cevap almışlardı.

Kadisiye Savaşı Sonuçları

Kadisiye Savaşı, Müslümanların elde ettiği önemli bir galibiyetle, Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır. Kasidiye Zaferinin esasında başkaca sonuçları da vardır:

l Kasidiye Savaşı İslam Tarihinin en önemli zaferidir.

l Müslümanlara büyük bir moral ve üstünlük hissiyatı kazandırmıştır.

l Kasidiye zaferi ile Irak'ın kapıları Müslümanlara açılmış oldu.

l Kasidiye zaferi aynı zamanda İran'ın düşüşünün de başlangıcını hazırlamış oldu.

l Sasaniler'in başkenti Medain feth edilmişti.

l Bu fetih Müslümanların diğer fetihlerine hız kazandırmıştır.

l Ayrıca Müslümanların ele geçirdikleri bölgelerde sosyopolitik örgütlenmesini teşvik etmiştir.

l Kasidiye Savaşı öncesinde iki taraf arasında yapılan görüşmelerde Müslümanların ortaya koydukları tavı ve söyledikleri sözler, İslam fetihlerinin etik temellerini açıklaması bakımından büyük önem taşımaktadır.

l Daha sonraki fetihler için slogan haline getirilen " Biz insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek için geldik" cümlesi Kasidiye'nin armağanıdır.

l Birçok kaynakta bu savaş ve savaş ve savaşçıları hakkında efsanevi hikayeler yer almaktadır.

Kadisiye Savaşı Önemi

İslam Tarihinde Kadisiye Savaşının özel bir yeri vardır. Çünkü bu zafer Müslümanlara İran'ın kapılarını açan bir muhabere ve galibiyet olmuştur. Bunun yanında daha sonraki savaşların kazanılmasına da zemin hazırlayan bir muhabere olmuştur. Kadisiye galibiyeti ile Irak'ın kapıları da açılmıştır. Kadisiye zaferi Müslümanlara büyük bir moral ve üstünlük hissi vermiştir. İran'ın düşüşünün de başlangıcını hazırlanmıştır.