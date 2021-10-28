Kadına özel üniversite geliyor

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Programın ‘Eğitim’ başlığı altındaki hedefler arasında yükseköğretimde çeşitliliğin arttırılması için “Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır” ifadesine yer verildi. Sorumlu ve işbirliği yapılacak kurumlar olarak YÖK ve üniversiteler işaret edilerek, yürütülecek projeler ile faaliyetler başlığı altında iki madde sıralandı:

- Kız öğrencilerin ülkemizde farklı derecelerde yükseköğretime katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

- Kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2019’da Japonya’da kendisine fahri doktora unvanı veren Mokugawa Kadın Üniversitesi’ndeki konuşmasında, “Japonya’daki 800 üniversitenin 80’i kadın üniversitesi. Ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız” demişti. Erdoğan, dönemin YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan da Japonya’daki gibi bir adımın atılmasını istemişti.

JAPONYA MODELİ

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Japonya’da 800’e yakın üniversite var, bunların 80’e yakınını kadın üniversiteleri oluşturuyor. Çıkış noktasının 1800’lü yıllara kadar dayandığı, kadın üniversitelerinde lisans seviyesinde ev ekonomisinden sosyal bilimlere, hemşirelikten fen alanlarına kadar çeşitli bölümlerde ders veriliyor.