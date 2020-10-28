Son dakika haberler: Resmi Gazete'de yayımlandı: Kadın üniversitesi için ilk adım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre ilk kez geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği “kadın üniversiteleri” Türkiye’de de hayata geçirilecek. Sadece kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversiteler için YÖK gelecek yıl çalışma yapacak. Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılacak. Türkiye’de kadın üniversitesi kurulması, Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl G-20 Zirvesi için gittiği Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaretiyle gündeme gelmişti. Erdoğan, “Kadın üniversitelerini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız” demişti. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki diğer bazı başlıklar şöyle:

ÜNİVERSİTEDE ASGARİ PUAN ŞARTI: Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

HÂKİMLER İÇİN YENİ MESLEK MODELİ: Hâkim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı getirilecek.

ÇEVRE, İMAR MAHKEMELERİ: İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak. Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra ‘park et-bin’ ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

SIKI MALİYE POLİTİKASI: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden geçirmeleri yapılacak. Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

YEREL YÖNETİMLERE YAPILANDIRMA: Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları yeniden değerlendirilecek.

GAYRİMENKUL VERGİSİNE YENİ MODEL: Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek.