Kadın istihdamına akademik destek

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Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi, lojistik sektöründe daha fazla kadın istihdamı yaratmak üzere bir proje başlattı. Eğitim ve bankacılık gibi kadının yoğun olduğu sektörlerde bile kadınların üst düzey pozisyonlara yükselemediklerine dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Zeynep Özsoy, “Lojistik sektörünün kadınlara çok ihtiyacı var. Fırsat verildiğinde çok fark yaratacaklarına inanıyorum. Sektörün buna ihtiyacı da var. Lojistik sektöründe kadın istihdamını artırmak üzere danışma kurulu üyesi olduğum Wilat’ın başlattığı proje kadınların güçlendirilmesi açısından çok önemli bir adım” dedi.

WILAT NEDİR?

Wilat (Women in Logistics and Transport), Türkiye lojistik sektörüne çalışan Berna Akyıldız liderliğinde kendi alanlarında başarılı ve yetkin kadınların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir dernek. WILAT Türkiye, üniversiteler ile iş birliği halinde bir ‘Mentorluk Projesi’ başlattı. Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak kadın öğrencilerimizle bu projede yer alıyor. Belirlenen öğrenciler önce bir kişilik envanterinden geçirilecek. Sonrasında ise orta ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 10 mentor ile eşleşecek. Bu mentorlar, öğrencilere lojistik sektöründe rehberlik edecekler.