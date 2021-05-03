Kadiks Savaşı Tarihi Ve Önemi - Kadiks Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kadiks Savaşı, Emeviler Döneminde yapılmıştır. Cermen kabilesi olan Gotların iki kolundan biri olan Vizigotların yıkılmasına neden olmuştur.

Kadiks Savaşı Nedir?

Kadiks Savaşı, Emevilerle Vizigot Krallığı arasında yapılan savaşın adıdır. Emevi ordusu 12 bin kişilik bir orduyla İspanya'nın en güneyindeki Calpe (Cebelitarık) dağında karargah kurdu. Yakın çevredeki Algeciras’ı ele geçirdi.

Vizigot ordusu, Emevi ordusunun ilerlemesini önlemek için Algeciras'a doğru hareket etti. İki ordu Rio Guadalete (Vâdiilekke) kıyısında karşılaştı. Bir hafta süren savaş sonunda Vizigot ordusu hezimete uğratıldı. Vizigot ordusunun komutanı Kral Rodrik ölü olarak ele geçirildi. Vizigot ordusunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi.

Kadiks Savaşı Tarihi

Kadiks Savaşı MS 711 yılında yapılmıştır.

Kadiks Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Kadiks Savaşı; Emevi ordusu ile Vizigot ordusu arasında yapılmıştır. Emevi ordusunun komutanı Berberi asıllı olan Tarık Bin Ziyad, Vizigot ordusunun komutanı da Kral Rodrik Savaş, İspanya'nın güneyindeki Rio Guadalete kıyısında olmuştur.

Kadiks Savaşı Nedenleri

710 yılına kadar Müslüman Arapların ilk fetihleri sürecinde Kuzey Afrika'nın tamamına yakını fethedilmişti. Fetihlerine devam etmek isteyen Araplar gözünü İspanya'ya çevirdi. Kuzey Afrika Valisi Mûsâ b. Nusayr, Emevî Halifesi Velîd b. Abdülmelik’ten İspanya'ya keşif ekibi göndermek için izin aldı. Tarîf b. Mâlik kumandasındaki bir birliği İspanya'nın güney kıyılarına gönderdi. 710 yılının ilkbaharında yaklaşık 500 kişilik birlik, keşif gayesiyle gitmesine rağmen bol miktarda ganimetle geri döndüler.

Keşif birliğinin bol ganimetle ve zayiatsız geri dönmesi Vali Musa b. Nusayr'ın İspanya'nın fethedileceği inancını artırdı. Vali, azatlısı olan Berberi komutan Tarık b. Ziyad komutasında 7000 kişilik orduyu İspanya'ya doğru gönderdi. Ardından 5000 kişilik takviye kuvveti peşlerinden gönderdi.

İspanya, stratejik konum bakımından Müslüman Araplar için çok önemliydi. Çünkü İspanya alınırsa Avrupa'nın yolu açılacaktı. Bu nedenle Vali, özellikle azatlısı Berberi komutan Tarık b. Ziyad'ı görevlendirdi. Tarık b. Ziyad da İspanya kıyılarında geri dönüş yolunu kapatmak için geldikleri gemileri yaktırmıştır.

İspanya'da hüküm süren Vizigot Krallığı taht kavgaları, toplum içindeki karmaşa, Yahudilerin zorla Hıristiyanlaştırma çalışmalarının verdiği sorunlar nedeniyle zor günler yaşıyordu. Bu zor dönemde Arapların İspanya'yı fethetmek için gelmeleri sonucunda, krallıklarını korumak için karşı saldırıya geçtiler.

Kadiks Savaşı Sonuçları

Kadiks Savaşı'nın kazanılması, Vizigot Krallığının yıkılması sonucunda İspanya'nın fethi için bir engel kalmamış oldu. Berberi komutan Tarık b. Ziyad ve komutanları kısa sürede Malaga, Elvira, Cordoba, Ecija, Toledo'yu ele geçirdiler. Emevi ordusunun fethetme çalışmaları sürerken Vizigot yönetiminden ve baskısından kurtulmak isteyen birçok kale ve şehir halkı kapılarını Müslüman Araplara açmıştır.

Kadiks Savaşı'ndan bir yıl sonra 712'de fethin tamamlanması için Vali Musa b. Nusayr 18 bin kişilik bir orduyla İspanya'ya geldi. Sevilla, Carmona, Niebla, Merida'yı ele geçirdi. Toledo şehrinde Tarık b. Ziyad ordusuyla birleşerek İspanya'nın kuzeyine hareket ettiler. 713 yılında İspanya'nın tamamını egemenliği altına aldılar. Hatta Pireneleri aşıp Avrupa topraklarına giriş yaptılar. Fakat Puvatya Savaşı'nda yenilerek geri çekilmek zorunda kaldılar.

İspanya, Emevilerin eline geçince "Endülüs" adıyla anılmaya başlandı. Septe Boğazı'na Tarık b. Ziyad'ı onurlandırmak için Cebelitarık Boğazı adı verildi.

Kadiks Savaşı Önemi

Kadiks Savaşı, ilk İslam fetihlerinin son halkasını oluşturması bakımından önemlidir. Bu savaşla İspanya fethedilmiş, Avrupa'ya bir yol açılmıştır. Vizigot Krallığı ortadan kaldırılmıştır. İspanya'ya İslamiyet getirilmiştir. İspanya'da Valiler dönemi başlamıştır.