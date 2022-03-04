Kadıköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Kadıköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Kadıköy, İstanbul'un en sevilen ilçelerinden biridir ve İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır. Her gün birçok kişinin ziyaretine ev sahipliği eden Kadıköy ilçesi İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.

Kadıköy Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Kadıköy ilçesi İstanbul Anadolu Yakasında bulunan bir ilçedir. Kadıköy ulaşımın kolay olması sebebiyle her gün yüzlerce misafire ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu Yakasından ve Avrupa yakasından ya da başka şehirlerden birçok kişi Kadıköy'ü ziyaret etmektedir.

Kadıköy Anadolu Yakasında bulunmasından dolayı İstanbul Anadolu Adliyesine bağlı olmaktadır. En kolay ulaşım şekli metro ya da metrobüs olarak görülmektedir. Bunun dışında birçok otobüs ya da minibüsle de Kadıköy ilçesine ulaşım sağlanmaktadır.

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Kadıköy İstanbul Avrupa mı? Anadolu Yakası Mı?

Kadıköy İstanbul ilinde Anadolu Yakasında bulunan bir ilçedir. Merkezi olması ve buraya ulaşımın kolay olması sebebiyle çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir. Her gün birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan Kadıköy'den birçok yere de ulaşım imkanı bulunmaktadır. Karadan ve denizden ulaşım imkanları bulunmaktadır. Kadıköy İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.