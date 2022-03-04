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İstanbul'da kurulan birçok farklı pazar vardır. Kadıköy bit pazarı da, kurulan pazarlar arasındadır. Kadıköy bit pazarı artık cuma günleri kuruluyor. Kadıköy'ün Hasanpaşa mahallesinde kurulan bir pazardır.

Kadıköy Bit Pazarı Hangi Gün ve Nerede Kurulur?

Pazar türlerinden biri olan bit pazarları oldukça merak ediliyor. Daha önce bit pazarlarına gitmeyenler yakınlarındaki bit pazarlarını araştırarak gitmek istiyor. Bit pazarlarının kendine has birçok özelliği bulunuyor. Ürün çeşitliliği fazla olan ve daha çok uygun fiyatlara ürün satılan pazar tipleridir. Kadıköy bit pazarı da oldukça ilgi gören pazarlar arasındadır. Pazarlara ilgi gösterenler Kadıköy bit pazarının gününü öğrenmek istiyor.

Günü merak edilen Kadıköy bit pazarı, cuma günleri kuruluyor. Kadıköy ilçesinde yer alan pazar kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Oldukça fazla ziyaretçi kabul eden Kadıköy bit pazarı, herkesin ziyaret ettiği pazarlar arasındadır. Çok farklı ürünlerin olduğu bir pazar olması, daha çok ilgi gösterilmesine neden oluyor. Kadıköy ilçesine ulaşmak isteyenler birçok yöntemi kullanabilir.

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Toplu taşıma veya özel araçla Kadıköy bit pazarına ulaşmak mümkündür. Kadıköy ilçesinin Hürriyet mahallesinde olan pazarlardan biridir. Bireylerin her türlü ürün bulabileceği pazar türleri arasındadır. Cuma günleri kurulan pazarda akla gelebilecek her ürünün satışı yapılıyor. Bireyler ihtiyaç duydukları ürünleri Kadıköy bit pazarına giderek ulaşabiliyor. Keyifli ve uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin ilk adresi oluyor.