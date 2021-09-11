Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tepki çeken yerleştirmeye soruşturma

Liselere Giriş Sınavı’ndan (LGS) 405 puan alan bir öğrencinin, Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararı ile taban puanı 455 olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirildiği iddia edilmişti. İddialara neden olan komisyon kararına itiraz eden Okul Aile Birliği, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir dilekçe verdi. İtiraz dilekçesinin işleme konulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Okul yönetimi 405 puan almasına rağmen 455 taban puanlı Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı yapılan öğrencinin sağlık sorununu gerekçe göstermişti. Yönetim, bu öğrencinin, özel eğitim kontenjanından yararlanmak üzere kendisine en yakın okul olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne başvurduğunu belirtmiş, kaydının da özel eğitim kontenjanıyla, yönetmeliğe uygun olarak, komisyon kararıyla yapıldığını belirtmişti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, kararın eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyici nitelikte olduğunu savunarak öğrencinin mevzuata uygun bir şekilde başka bir okula kaydının alınmasını talep etti. Bu talep ve tepkileri dikkate alan MEB, konuya ilişkin inceleme başlattı. MEB’den yapılan açıklamada “İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.