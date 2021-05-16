Kadeş Antlaşması Nedir? Kadeş Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Kadeş Antlaşmasına kadar birçok millet birbiri ile ölüm kalım savaşları veriştir. Öyle ki bu savaşların birçoğu kendiliğinde yıllar içinde bitmekteydi. Fakat Kadeş Antlaşması ile ilk kez iki millet barışmak istemiştir.

Kadeş Antlaşması Nedir?

Kadeş Antlaşması sayesinde ilk kez iki toplum bir biri ile barışma niyetinde bulunmuşlardır. Hiti uygarlığı ile Mısır uygarlıkları çok uzun süre savaş içerisinde bulunmuşlardır. İlk olarak güneyde bulunana Mısır uygarlığı daha çok kuzeyde bulunana Hitit uygarlığının bağımsızlığına taciz etmeye çalışmaktadır.

Bu tacizler sadece Hitit uygarlığı için değil birçok Anadolu ülkesi için sorun olmuştur. Kendi içlerinde oldukça çatışmacı olan bu devletler dışarıya oldukça duyarlı hale gelmişlerdir. Özellikle mısır karşısında hemen hemen her devlet bir tür başarı kazanmıştır. Özellikle saygın bir millet olan Mısır halkı savaşlardan ve çatışmalardan bıkmış durumdalardır. Bu fark eden Mısır firavunu Hiti uygarlığı ile Kadeş Antlaşması yapmıştır.

Kadeş Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Kadeş Antlaşması temelde orta dünyanın iki hüküm süren devleti arasında geçekleşmiştir. Bu devletlerin ilki Hitit uygarlığı olarak bilinmektedir. Diğeri ise Mısır uygarlığı olarak bilinmektedir. Arkeolojik kazılarda bulunana ve dünyanın ilk yazılı anlaşması kabul edilen Kadeş Antlaşması oldukça önemli bir anlaşma olmaktadır.

Kadeş Antlaşması Tarihi Ve Özeti

Kadeş Antlaşması tarih öncesi savaşlar sonucunda imzalan bir tür barış anlaşması olarak bilinmektedir. Bu anlaşmanın en önemli özelliği birçok kişi tatarında tarihin ilk anlaşması olarak bilinmesidir. Kadeş Antlaşması tam olarak milattan önce 1280 yılına tahminen kış aylarında imzalanmıştır.

Kadeş Antlaşması kadeş ovasında gerçekleşen kadeş savaşında adını almıştır. Yeni ve zengin topraklar isteyen mısır uygarlığı için Kadeş son derece önemli olmaktaydı. Fakat tahmin edilemeyen durum ana doluda pek çok milletin Hitit milletinin yanında olacağıydı. Çünkü her türlü ne olursa olsun Anadolu toparlaklarında dışarıdan bir saldırı olmuştur. Bu durumu fark eden Mısır firavun ve yetkilileri Kadeş Antlaşması yapmaya karar vermiştir.

Kadeş Antlaşması Maddeleri

Kadeş Antlaşması maddeleri dünyanın ilk anlaşması olduğu için oldukça kısa olmaktaydı. Bu anlaşmalar her iki devlette çok uzun süre saygı duymuştur. Aslında milattan öncesinde olan dönemler için oldukça önemli ve faydalı olarak görülen anlaşma metinidir. Kadeş Antlaşması maddeleri şöyle olmaktadır.

Kadeş Antlaşması yapan her iki devlette hiçbir koşulda birbirine saldırmayacaktır.

Kadeş savaşına neden olan kadeş toprakları Hitit devletine aittir.

Hiti veya Mısır uygarlıklarından her hangi birine bir saldırı olursa bir birinin yanında olacaklardır.

Her türlü ticari ve ekonomik faaliyetler olduğu gibi devam edecektir.

Kadeş Antlaşması Önemi

Kadeş Antlaşması önemi ilk anlaşma olmalıdır. Bu anlaşmadan sonra pek çok millet savaşlar sonucunda anlaşma yoluna gitmişlerdir. Bu anlaşmaların bazıları ezii olmaktadır bazıları ise oldukça uygun olmaktadır. Ayrıca ilk defa Kadeş Antlaşması ile ekonomi ve diğer devlet meselelerin de bir anlaşmada bahis edilmiştir.

Kadeş Antlaşması Sonuçları

Kadeş Antlaşması soncudan her iki millet de bir birinin toprak bütünlüğüne saygı göstermektedir. Bu anlaşmalar neticesinde en saygın iki millet konumuna yükselmişlerdir. Özellikle Anadolu kültürü açısından Hitit Devleti oldukça önemli bir hale gelmiştir.